Death Angel cancela show

La banda norteamericana Death Angel anunció a través de redes sociales que canceló su presentación en el "Hell and Heaven" ante el brote de Coronavirus y que la mitad de sus integrantes están enfermos.

La agrupación integrada por Mark Osegueda, Rob Cavestany, Ted Aguilar, Will Carroll y Damien Sisson aseguró que lamentaba dar cuenta a sus fans de la noticia pero que esta decisión se debió a las recientes preocupaciones de salud que se han derivado ante el aumento de casos registrados a nivel mundial del Covid-19.

Es por ello que el festival que el pasado domingo celebró su segunda jornada no contará con Death Angel, por lo que ofrecían disculpas tanto a sus seguidores como a los involucrados en el encuentro metalero, aunque esperaban reunirse en un futuro con sus fans mexicanos.

"Salud y seguridad primero. Gracias por entender", agregó la banda que entre sus canciones cuenta con "Voracious Souls", "Kill as One" y "Thrown to the Wolves".

Con esto Death Angel se suma a las agrupaciones que de último momento han cancelado su participación en alguno de los festivales de música que se celebran este fin de semana: el Hell and Heaven y el Vive Latino.

Pese a los llamados que han lanzado organismos internacionales y el gobierno de México para evitar la concurrencia en eventos masivos, estos dos encuentros han registrado una gran afluencia, aunque comparada con 2019 ha sido menor.

Entre las bandas que tienen previstas para este domingo están: Jinjer, Rhapsody, El Cuervo de Poe, Makina, Next, Highway, Artillería, Operus y Pancho Killer, entre otras.

El Hell and Heaven se lleva a cabo este 14 y 15 de marzo en el Foro Pegaso ubicado en Toluca, Estado de México.