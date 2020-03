Salma Hayek comparte fragmento de su nueva película junto a Bardem

La actriz mexicana Salma Hayek inició con la promoción de su nueva película The Roads Not Taken, Los caminos no tomados, título en español, esto, a través de una publicación en sus redes sociales.

La cinta, en la que actuó junto a Elle Fanning, Javier Bardem y Laura Linney, se lanzó durante el Festival Internacional de Cine de Berlín el 26 de febrero de este año, sin embargo, para difundirla, la veracruzana compartió a sus seguidores un fragmento. “En los rincones de su mente entre la memoria y el arrepentimiento se encuentra Dolores, su primer gran amor”, escribió Hayek en la leyenda del clip, asimismo etiquetó a sus compañeros actores en la publicación. Ver esta publicación en Instagram In the corners of his mind between memory and regret lies Dolores, his first great love. #TheRoadsNotTaken, now playing in theaters. @BardemAntarctic @BleeckerStFilmsEn los rincones de su mente entre la memoria y el arrepentimiento se encuentra Dolores, su primer gran amor. #TheRoadsNotTaken, ahora en cartelera en los cines. Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 13 de Mar de 2020 a las 12:38 PDT Los fanáticos no tardaron en responder a la actriz: “No puedo esperar por verla”, “Increíble, tienes mucho talento”, “Eres grande y te ves hermosa”, “Este filme es espectacular”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas. El drama, dirigido por Sally Potter, gira en torno a un hombre llamado "Leo", que, tras una enfermedad mental, recibe la visita de su hija "Molly", quien lucha por mantenerlo en el mundo real. La actriz de televisión, cine y teatro, en Los caminos no tomados da vida a la primera esposa de "Leo", interpretado por Javier Bardem, quien vive atrapado en su propia mente por algo similar a la demencia.