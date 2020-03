Adelantan medidas tras aumento de casos

En cuestión de 24 horas se confirmaron en el país 11 casos nuevos de coronavirus, con lo que suman 26, y aunque aún no se registra transmisión local, la Secretaría de Salud (Ssa) decidió escalar las medidas de contención.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que para disminuir la transmisión del COVID-19 comenzarán a implementar las medidas diseñadas para el escenario dos, en el que se prevén cientos de casos.

"Seguimos teniendo la capacidad de identificar el caso, de ponerlo en aislamiento y de rastrear sus contactos. Seguimos teniendo casos que son importados (.) y siguen siendo decenas de casos.

"Estas características corresponden al escenario uno, pero, en previsión de lo que hemos planeado, hemos decidido que vamos a ir anticipando de manera más acelerada las intervenciones definidas para el escenario dos, para tener un mejor grado de protección y de disminución de la velocidad de transmisión", explicó en conferencia en Palacio Nacional.

Señaló que esta decisión se toma debido a que los nuevos casos confirmados triplican el número de contagios que se habían presentado desde el 27 de febrero.

Una de las nuevas medidas, que se oficializará este sábado, es que las entidades públicas y privadas suspendan sus servicios no esenciales, que implican una relación con el público, como seminarios y foros.

"Todos estos eventos, que generalmente tienen un bajo impacto económico sí se suspenden, son muchos y tienen una buena contribución si logramos que se suspendan al mismo tiempo", indicó.

Sobre la eventual cancelación de eventos masivos, López-Gatell pidió a la población estar pendiente de los anuncios que deriven de las evaluaciones que harán hora por hora.

Dijo que durante el fin de semana habrá eventos de concentración masiva, los cuales seguirán analizándose por la situación de las últimas 24 horas y, si deciden un cambio, avisarán en tiempo real.

"No me anticipo al resultado de estas evaluaciones. No sorprendería que en las próximas 24 horas anunciáramos decisiones sobre eventos de concentración masiva", aseguró.

Por otra parte, informó que hoy sostendrán una reunión con el Consejo Nacional de Educación y será este órgano el que determine el paquete de medidas a implementar en las escuelas, ya que por ahora no se contempla la suspensión general de clases.

Por su parte, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que más casos pueden sumarse en las próximas horas, debido a que algunos estados pueden confirmarlos después del corte del reporte diario sobre coronavirus.

Por ejemplo, anoche, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó un nuevo caso de coronavirus en la entidad.

Alomía también explicó que ya registran el primer caso confirmado asociado a importación, que es una mujer de Querétaro contagiada por su hijo que viajó a España.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Salud acusaron a políticos de difundir rumores e información falsa relacionada con el coronavirus, lo que ha generado miedo entre la población.

"Hay politiqueros que hasta hacen ruedas de prensa hablando del coronavirus o videos llenos de falsedades, de mentiras, alteración de información. Ayer que fui a Sonora me encontré en el avión a un señor que me mostró: '¿usted está diciendo esto?', fue algo que dije hace como una semana, lo convirtieron como información de ayer. Una falta de ética, de profesionalismo", reprochó el mandatario.

"¿Quiénes son? Pues los conservadores, los que estaban acostumbrados a robar o vivían del erario; algunos medios, periodistas, columnistas y están molestos. Ya que se serenen".

Hugo López-Gatell denunció que la difusión de rumores realizada por un senador incluso provocó que se saturara la línea telefónica que abrió la Secretaría de Salud para informar a la población.

Sin mencionarlo por su nombre, se refirió a un video del senador Samuel García en el que aseguraba que existían muchos más casos de coronavirus en México y se ocultaba información haciéndolos pasar por influenza.

"Saturaron nuestra línea telefónica pero después circularon efectivamente videos, me parece que es un senador creo que de Nuevo León diciendo cosas completamente falsas, absolutamente falsas, horas más tarde en sus redes sociales criticaba el hecho de que estaba saturado el número y que no se hacían suficientes pruebas", expuso.

López-Gatell también calificó como desafortunados los pronunciamientos realizados por las cámaras de Diputados y Senadores.

"Ambas cámaras han hecho pronunciamientos, en el caso de los diputados de manera formal por parte de la Junta de Coordinación Política en donde exhortan a la Secretaría de Salud a declarar el estado de emergencia y hemos indicado múltiples veces por qué no hay criterio para declararlo", apuntó.

"Pero además nos exhortan a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero".

El alto número de personas que contrajeron la enfermedad del coronavirus en Estados Unidos provocó que los consulados de México restrinjan sus actividades.

En el caso de las programaciones para consulados móviles y sobre ruedas, se han suspendido fechas para marzo, máxime con el decreto de estado de alarma que impuso Donald Trump.

Un consulado móvil presta servicios consulares fuera de la oficina central los fines de semana. El programa contempla que sea el personal se desplace vía terrestre hasta localidades donde mexicanos requieran servicios de expedición de documentos.

Los consulados de México en Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Diego, Atlanta, entre otros, informaron que se redujo el número de citas para connacionales.

Los servicios se continúan otorgando, pero en menor cantidad. Además, solamente podrá entrar la persona interesada. Si se trata de un menor, podrá ir acompañado de sus padres.

El consulado de México en Miami informó que debido al brote del COVID-19 se canceló el consulado móvil programado para el 21 de marzo próximo, así como el programa de Actividades de Documentación entre Semana del 18 de marzo, en la representación mexicana en Miami.

Pláticas que se dan en los consulados en materia de salud, servicios financieros y educación, por el momento quedan canceladas. En Miami se prescindió de la Semana de Educación Financiera del 23 al 29 de marzo.

El consulado de México en Nueva York suspendió los consulados móviles pensados para RedBank, New Jersey y Yunkers.

En Atlanta, a partir del próximo lunes se reducirá el número de citas para cualquier trámite, por lo que los que tengan cita y se vean afectados deberán reprogramar. El consulado de México en San Diego canceló una feria de promoción de Tijuana.

"Por recomendación de autoridades de salud, en el consulado en San Diego tomaremos medidas de prevención ante el COVID-19. Para mitigar aglomeraciones, a partir del 16 de marzo, sólo se admitirá a quienes realizan trámites".

Para la delegación de México en Los Ángeles, se llevó a un doctor que evaluó al personal de la representación, sin encontrar casos de COVID-19. Pero debido a que el condado se encuentra en emergencia por el alto número de casos detectados, las citas para trámites serán habilitadas con dos días de antelación, además de que los eventos programados quedan pospuestos hasta nuevo aviso.

El consulado en Denver difundió que las operaciones se mantienen con normalidad; "sin embargo, por razones de salud, se recomienda que solamente asista la persona que hará el trámite".

En Atlanta, se informó que quedaron suspendidas todas las sesiones informativas programadas.

En todos los consulados en Estados Unidos el personal completo debe seguir medidas de higiene específicas.