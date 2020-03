Está feliz en Sin miedo a la verdad

Con una sonrisa de oreja a oreja y muy emocionado, el actor lagunero Paco de la Fuente visitó las instalaciones de esta casa editora para contarnos de su participación en la serie Sin miedo a la verdad, que esta semana estrenó su tercera temporada.

"'Paco' Zavala es mi personaje y ya estaba desde la segunda y regresa ahora en la tercera para volver a trabajar con 'Manu', que necesita a alguien para poder salvar vidas, y yo soy un policía cibernético que lo ayuda mandándole la ubicación de las personas que se encuentran en peligro ", relató muy emocionado.

El ganador del Ariel por su participación en la cinta El alien y yo relató que lo que más le gusta de su personaje es que "Zavala" "es muy entrañable, un gran ser humano, y hace un gran equipo con todos los personajes, él sabe quién tiene problemas y gracias a que es experto en informática puede ayudarlos al avisar que están en peligro".

Sin miedo a la verdad da continuidad a la historia de "Manu" (Alex Perea), un joven valiente e idealista que utiliza sus habilidades como hacker para ayudar a personas que han sido víctimas de alguna injusticia.

La historia ha sido tan bien aceptada que ya llevan tres temporadas y en ellas han desfilado grandes personalidades, como Eduardo Yáñez, quien interpreta al Primer mandatario "Emiliano Lozada", al preguntarle a Paco cómo ha sido trabajar con el controvertido actor, dijo: "No he compartido escena con él, pero lo he visto trabajar y me pareció buena persona, en el plano profesional es muy entregado, es buena persona, pero si algún día me toca trabajar con él sería fantástico".

Además de participar en la serie de Las Estrellas, el actor lagunero se encuentra trabajando en varios proyectos, aunque no quiso adelantar mucho de ellos pues quiere que sean sorpresa.

"Estoy ahorita trabajando en nuevos proyectos de actuación, pueden ser en Netflix, en la tele o en el cine", dijo con una pícara sonrisa.

Pero lo que sí reveló y lo dijo con gran emoción fue que esta prenominado a los premios TVyNovelas, por eso pidió a sus paisanos que voten por él para que llegue a quedar en la terna a Mejor revelación masculina, por su personaje de "Paco Zavala".

"Que voten por mí, por favor, pueden checar mis cuentas de Instagram Paco de la Fuente y Facebook Paco de la Fuente Morales, y ahí les muestro el link para que emitan su voto y pueda quedar en la terna, el 29 de marzo será la premiación".

Pero en la vida de Paco no todo es trabajo, también se da el tiempo de visitar Torreón y ver a su familia y amigos.

Sobre dónde guarda su Ariel, reveló que lo tiene en casa de su mamá y que cada vez que lo ve se siente muy orgulloso porque todavía tiene la oportunidad de hacer lo que más le gusta, actuar.

"El premio es un homenaje a Hiromi, a ella le debo todo, mi trabajo es una parte de ella y una parte mío, ella es mi persona a seguir y por ella es que estoy aquí".

El actor de 29 años dice que continúa preparándose con talleres de actuación, sobre proyectos a realizar en La Laguna dijo que se encuentra en pláticas con su primo Mino Rimada para hacer algo.

Para concluir Paco de la Fuente le mandó un gran saludo a todos sus fans.