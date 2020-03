Torreón y Gómez Palacio avalan potabilizadora de agua desde las presas

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, negó que la postura en contra del proyecto de potabilización de agua desde las presas de su homólogo de Lerdo, Homero Martínez, vaya a representar un impedimento para que la iniciativa se concrete en el futuro.

Dijo que se trata de una diferencia de opinión en la que respeta la postura de Martínez, aunque llamó a que se logren ese tipo de proyectos de forma metropolitana y pensando en la totalidad de la Comarca Lagunera, no solamente en una ciudad.

"Es su opinión. Yo creo que tenemos que pensar en proyectos a futuro para la Comarca Lagunera, para todas las ciudades" .

Dijo Zermeño que, al menos en lo que a él corresponde, apoyará de forma total la iniciativa para el futuro inmediato y también para el largo plazo, pues se trata de utilizar los recursos disponibles de forma adecuada.

"O sea, tenemos el agua en las presas y hace falta utilizar parte de esta agua para consumo humano en beneficio de toda la gente, de todos los que vivimos en toda la Comarca Lagunera".

Por otra parte, sobre el mismo tema, la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, dijo que se hará lo que "el presidente diga", refiriéndose al compromiso de Andrés Manuel López Obrador por atender el tema del agua en esta región.

"La postura es la postura del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, donde el proyecto estratégico para la Región Lagunera es el tema del agua y donde sabemos que es de la presa Francisco Zarco", señaló.

La presidenta municipal dijo que Gómez Palacio presentó un proyecto técnico ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero que al final del día el presidente de México determinó que serán las dependencias correspondientes quienes analicen el tema y la viabilidad del mismo.

Fue durante el miércoles pasado que el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, se pronunció en contra del proyecto de potabilización de agua desde las presas. Señaló que "ese megaproyecto a Lerdo no le beneficia en absoluto debido a su ubicación geográfica, se da en forma natural la recarga de los mantos acuíferos... Nosotros no estamos de acuerdo en el megaproyecto y lo he dicho en las mesas de negociación".