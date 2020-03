Funciones de box, sin público en NY

tendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del propio Gobierno de los Estados Unidos, de evitar al máximo cualquier evento masivo para no contribuir a la propagación del COVID-19, la empresa Top Rank realizó la conferencia de prensa para las carteleras del 14 y 17 de marzo, ambas en el Madison Square Garden de Nueva York, ya que se determinó que no habrá público presente en ambas veladas.

Los colombianos Miguel "Escorpión" Marriaga y Belmar Preciado tendrán doble compromiso estelar en Nueva York, acompañados por los promotores Ricardo Maldonado Jr., y Félix Zabala III.

Dentro del plano deportivo, se presentaron frente a los medios de comunicación los protagonistas de la cartelera de este sábado, donde el invicto norteamericano Shakur Stevenson (13-0, 7 KO's) expone por primera vez su Campeonato Mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) frente al colombiano Miguel "Escorpión" Marriaga (29-3, 25 KO´s).

La fórmula para buscar su máximo anhelo será "que lo más importante es que venimos preparados, yo creo que en el ring se facilitan las cosas, creo que si no es por una es por otra, pero lo más importante es buscar el título".

Para el martes 17 en el mismo escenario, pero conmemorando las festividades de San Patricio, estarán peleando el irlandés Michael Conlan (13-0, 7 KO´s) frente al también colombiano Belmar Preciado (20-2-1, 13 KO´s), en combate a 10 rounds en peso Pluma.

"Estoy muy contento de estar acá, es una satisfacción enorme, nadie se imagina la emoción que siento, y tengo ganas de demostrar porque estoy acá, he trabajado, he luchado y estoy acá porque me lo merezco, no es suerte, no es coincidencia, es trabajo", apunto Preciado.

Hoy será la ceremonia de pesaje oficial para el combate entre Stevenson y Marriaga, el cual contará con transmisión internacional.