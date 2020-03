Coronavirus impacta en el entretenimiento

La amenaza ante el riesgo de contagio por el Covid-19 ha impactado directamente en la industria del entretenimiento. Rodaje de películas, series de televisión, festivales musicales y hasta el teatro, han tenido que ser pospuestos, e incluso cancelados, debido a los casos de enfermedad por coronavirus que se ha registrado alrededor del mundo.

Ayer el gobernador de Nueva York ordenó el cierre de todos los teatros de Broadway debido a la preocupación por el coronavirus, dejando en la oscuridad una de las atracciones más turísticas de la ciudad y ocasionando agitación en vísperas de los premios Tony.

Cerrar todos los teatros de Broadway por un mes es algo sin precedentes, dijo Laurence Maslon, un profesor de la facultad de artes de la Universidad de Nueva York. "Nada se acerca a esta cantidad de tiempo".

The Walt Disney Co. pospuso oficialmente el estreno de Mulan (Mulán) mientras que Universal Pictures aplazó el estreno de la novena película de Fast and Furious (Rápido y Furioso) en medio del brote de coronavirus. Mulan iba a ser estrenada a finales de mes y la F9 tenía fecha para mayo.

Disney también dijo el jueves que pospondrá el estreno de The New Mutants (Los nuevos mutantes) y Antlers (Espíritus oscuros), "por exceso de precaución". El estudio anunciará nuevas fechas para un estreno más adelante en 2020.

También Universal Pictures decidió que la nueva entrega de Fast and Furious F9 será estrenada hasta el próximo año, el 2 de abril de 2021.

Las películas de Fast and Furious suelen generar grandes ganancias en la taquilla doméstica e internacional y la ausencia de F9 impactará la taquilla de 2020 en gran medida. Sus dos películas anteriores han ganado cerca de 1.000 millones de dólares.

A una semana de que se estrenara a nivel mundial Un lugar en silencio, parte II, la compañía productora ha decidido retrasar el estreno del filme protagonizado por Emily Blunt para el 18 de marzo.

Paramount Pictures ha dado a conocer que tras pensar detenidamente la situación que el mundo vive actualmente por la propagación del Coronavirus (Covid-19).

"Después de mucha consideración y en vista de la situación actual en torno al Coronavirus, así como las restricciones a los viajes globales y las reuniones públicas, Paramount Pictures moverá el lanzamiento mundial de Un Lugar en Silencio Parte II.

Apoyamos y creemos en la experiencia cinematográfica en cines, por lo que esperamos llevar esta película al público este año, una vez que tengamos una mejor comprensión sobre el impacto de esta pandemia en el mercado global", detalló el comunicado de la empresa.

Mientras que el Festival de Cine de Tribeca fue pospuesto tras el anuncio del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sobre la prohibición de concentraciones de más de 500 personas para intentar minimizar los contagios del coronavirus, confirmó este jueves la organización.

"Estamos comprometidos con la garantía de la salud y la seguridad del público a la vez que apoyamos a nuestros amigos, cineastas y narradores que ven en Tribeca una plataforma para mostrar su trabajo a las audiencias", dice en un comunicado la cofundadora y consejera delegada de la muestra, Jane Rosenthal.

Relajado y feliz, el cantante mexicano Marco Antonio Solís disfrutó desde el pasado lunes del sol y del mar en Roatán, una paradisíaca isla en el Caribe de Honduras, pero este jueves debió enfrentarse a una decisión crucial: los dos conciertos que tenía previstos para este fin de semana en ese país fueron suspendidos y pospuestos por la pandemia del coronavirus.

El Buki llegó el lunes anterior a Roatán, la mayor del departamento-archipiélago Islas de la Bahía ubicado frente al sector central del litoral caribeño de Honduras, como preámbulo a las dos presentaciones, y se le observó en momentos de distensión en lo que es uno de los principales y más famosos centros turísticos de Centroamérica.

Los conciertos del cantautor español, Alejandro Sanz, programados en Bogotá, Colombia, fueron cancelados por las autoridades, debido a la expansión del coronavirus.

A través de un comunicado en redes socieales, Sanz comentó que se cancelan sus conciertos en Bogotá (12 de marzo), Cali (14 de marzo) y Barranquilla (16 de mayo). El cantante dice que se aplazarán hasta nuevo aviso y asegura que "debemos ser responsables con respecto a la pandemia y que prevalezca el bienstar y la salud de toda la ciudadanía

En su cuenta de Twitter, Sanz compartió la noticia con sus seguidores: "Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones... cuando se pueda yo vuelvo y les canto, no importa cuándo sea. Os quiero con el alma".

Pero para prevenir y evitar una mayor propagación de la enfermedad, que empezó a atacar en diciembre de 2019 tras surgir en China, los organizadores y el cantante mexicano optaron por suspender y reprogramar los dos conciertos, insertados en El MAS Querido Tour 2020. Las nuevas fechas están pendientes de definir.

El Hell & Heaven sigue en pie, pero ahora con el 90 por ciento de su line up, ya que hasta el momento han sido tres las bandas confirmadas que no vendrán debido a la enfermedad. Charly Félix, vocero oficial del festival metalero, aseguró que hasta el momento sólo ha habido algunos cambios debido a este problema de salud que se ha esparcido por todo el mundo.

La banda italiana de death metal, Fleshgod Apocalypse, por obvias razones dio a conocer que no tocará.

Banda MS de Sergio Lizárraga, informó que, debido a las recomendaciones, han decidido posponer el concierto que ofrecerían el próximo fin de semana en San Antonio, Texas.