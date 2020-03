Guillermo Almada evita hablar sobre el coronavirus

Mientras el deporte profesional en diversos países decidió hacer una pausa hasta que la pandemia del coronavirus sea controlada, la Liga MX continúa su marcha normal y la jornada 10 se jugará de manera normal, por lo que Santos Laguna recibirá a los Rayos del Necaxa este domingo en el estadio Corona, situación de la que Guillermo Almada evitó emitir alguna opinión.

Previo al entrenamiento de ayer que sostuvieron los Guerreros en Territorio Santos Modelo, el estratega urugayo mencionó: "sería bastante irresponsable de mi parte dar una opinión de un tema que obviamente es netamente médico, pero lo único que puedo manifestar es que la salud de las personas es lo primero, ni qué hablar de los futbolistas y de los hinchas, de la familia que uno comparte, siempre quiere que esto sea un espectáculo, que la gente venga a disfrutar. Irremediablemente el virus anda circulando en muchas partes del mundo, así que, bueno, insisto que no puedo dar una opinión determinante porque no soy especialista en medicina, pero sí veo que en gran parte del mundo se han suspendido las competencias, inclusive en esta parte también, la MLS, la Concachampions, muchos partidos, la NBA, una cantidad de competencias que irremediablemente, repito, van marcando ese camino. Así que, me imagino que las autoridades deben estar expectantes de este tema y cualquier determinación el club nos hará saber".

"Creo que todos estamos informados de lo que tenemos que hacer. Por lo que nos manifiestan públicamente, el virus todavía aquí, gracias a Dios, no está circulando ni en Torreón, ni en México, pero dado la alta densidad que está circulando, esperemos que no llegue, pero seguramente en algún momento va a llegar y vamos a tener que tomar más medidas más profundas y seguramente la sanidad será la parte de que comunique; pero sí, obviamente, uno, personalmente, cada uno, intenta tomar las medidas que nos recomienda la salud", añadió.

Respecto a la recomendación de la Liga MX para que los jugadores no tengan contacto físico al celebrar un gol, el sudamericano dio su punto de vista.

20 PARTIDOS sin perder como local tiene el estratega sudamericano desde su llegada a Santos.

"La verdad es muy complicado, porque cuando uno convierte un gol, es un sinónimo de alegría, de festejar, de compartir con los compañeros, porque es un deporte colectivo. Como siempre digo, no es tenis que es individual, así que serán circunstancias que nos vamos a tener que adaptar. Es todo nuevo para nosotros también", dijo sorprendido.

En cuanto al partido ante Necaxa, Almada consideró imperativo el seguir sumando puntos cuando juegan en casa, para mantenerse con opciones de calificar a la liguilla.

"Éste es un partido muy importante. Lo era el anterior y lo va a ser el posterior después. Hay mucha paridad, entonces, como digo siempre, lo que debemos pensar es en lo que se nos viene, no pensar en más allá o ponernos objetivos, o pensar en otro equipo que no sea Necaxa. Así que, creo que los jugadores están conscientes de eso, a pesar de toda esta circunstancia que hablamos anteriormente, que desvían un poco la atención y bueno, el único objetivo que tenemos, que lo vamos a tratar el domingo, es de ganar y dejar los tres puntos. Sabemos las dificultades que vamos a encontrar porque es un equipo que también tiene las mismas pretensiones que nosotros, pero, vuelvo a insistir, confiamos plenamente en nuestro rendimiento para ganar el partido".

Mauro Quiroga es el goleador del Necaxa y puede ser el hombre a cuidar durante el duelo del próximo sábado, pero el estratega santista concedió mérito a todos los elementos de la ofensiva de los Rayos, considerando que son de sumo cuidado.

"No sólo Quiroga, tienen a Salas, Delgado, muchos jugadores en ofensiva muy buenos, obviamente lo que uno intenta es controlar el partido, tener la responsabilidad de llevarlo, que lo hemos hecho en prácticamente todos los partidos y tratar de quitarle la oportunidad al rival de hacernos daño, obviamente es imposible tener el control los noventa minutos, no existe un equipo en el mundo que lo haga, pero debemos contener a sus buenos jugadores en ofensiva", explicó.

Sumar su vigésimo primer partido sin perder como entrenador de Santos Laguna en el estadio Corona, no es un tema que ocupe la mente de Almada, quien deja de lado los récords y se enfoca en lo importante para todo el equipo.

"Lo que me preocupa es ganar el equipo, no nos proponemos una marca de veinte o treinta partidos sin perder en casa, lo que nos proponemos es sumar, ganar, porque precisamos hacer eso, porque le debemos dar alegría a la gente que viene al estadio y es lo que me tiene preocupado, subir el nivel de nuestros futbolistas para que se beneficie el juego colectivo y logremos un resultado positivo", sentenció.

El charrúa brindó un informe detallado de los lesionados, destacando que Ayrton Preciado podría volver a una convocatoria del primer equipo.

"Ayrton está bien, el otro día jugó en sub 20 y lo hizo de buena manera, completó los 90 minutos y creo que lo va a ayudar para ayudarnos a nosotros, vamos a hacer una práctica interna entre nosotros, vamos a evaluarlo y quizás tengamos la posibilidad de llevarlo al plantel. Octavio está descartado, tuvo una molestia que no fue desgarro, fue solamente una sobrecarga pero lo ha limitado en los entrenamientos y seguramente no va a llegar para el domingo. Adrián Lozano tuvo un corte en su casa, en particular en su pierna, que no lo ha dejado entrenar. Dória ha evolucionado bien, ya está entrenando sin roce con los compañeros por lo que sucedió en la nariz y seguramente va a hacer trabajos más intensos ya, va a entrenar con una máscara para protegerlo, no lo tendremos para esta semana, Dios quiera que para la próxima, son unos cuantos que no nos limita, Valdés también está con una molestia que esperamos no sea mayor y podamos tenerlo para el fin de semana", culminó.