Agencias de viaje, sin instrucción alguna por coronavirus

Las agencias de turismo no han recibido ninguna instrucción respecto a un posible cierre de las vías terrestres en Estados Unidos ni requisitos extraordinarios que deban de cumplir debido al coronavirus.

"Todo es en el tema aéreo, nosotros nos manejamos vía terrestre y no hemos recibido nada, ninguna instrucción", explicó Rosario Pedraza, de la agencia de turismo Los Ángeles.

Señaló que se realizan viajes cada fin de semana y ayer precisamente salió uno al consulado, que llega el domingo, pero no se les ha pedido ningún requisito extraordinario. Indicó que se tiene programado un viaje a San Antonio para este viernes, que tampoco ha recibido ninguna información extraordinaria.

"Estamos monitoreando todo y sigue normal, la vía terrestre se mantiene normal, no nos han pedido nada, en absoluto, ni el cubrebocas, nada, estamos igual, no ha habido aviso de ningún cierre y el consulado está tramitando como de costumbre, recibiendo a la gente, todo en orden, no ha pasado nada", comentó.

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al COVID-19 como una pandemia, se anunciaron restricciones más severas en las fronteras, como fue el caso de Estados Unidos, que cerró la entrada a todos los vuelos provenientes de Europa, y nuevos países se sumaron a cuarentenas, como el caso de El Salvador.

México anunció que no modificará las acciones sanitarias que ha tomado para atender el escenario uno, adoptado sólo por casos importados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que se reservaría la opción de extender más de 30 días su veto a los viajes desde Europa y también la de acortar ese plazo si acaban los problemas.

Prevención