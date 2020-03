Respalda OMS decisiones de México frente a coronavirus

El representante la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud (OPS y OMS) en México, Christian Morales Furhimann respaldó las decisiones del gobierno mexicano frente al coronavirus y pidió a la población no entrar en pánico ante la pandemia.

"Muchos países de la región quisieran poder contar con un equipo dirigido por un médico del calibre del señor secretario –Jorge Alcocer Varela-, un equipo en donde se cuenta con las capacidades de gente con experiencia que vivieron la pandemia de H1N1 diez años atrás, una coordinación asegurada por un doctor en epidemiología como el doctor Hugo López-Gattell y todo el equipo que lo acompaña".

"Nosotros nos sentimos muy confiados y privilegiados de poder colaborar y aprender de lo que México está haciendo para proteger la salud de los mexicanos y las mexicanas", dijo.

En la conferencia matutina de prensa en Palacio Nacional, encabezada por el presidente López Obrador, el funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que una ciudadanía informada toma las acciones correctas.

"Una ciudadanía informada es una ciudadanía que no entra en pánico, es una ciudadanía que sabe que las máscaras pueden ser útiles para las personas que están afectadas por el Covid-19, para el personal de salud o para las personas que no lo tienen, pero están en contacto para todos, pero que no son necesarias para todos".

Dijo que la declaratoria de pandemia es una oportunidad para reforzar las capacidades de detección, aislar los casos que detectemos como positivos, tratarlos adecuadamente y asegurar un seguimiento efectivo de los contactos, esos elementos nos permitirán contener la pandemia.

"Es una oportunidad para salvar vidas, para preparar las instituciones de salud con todos los medios que requieran, no solo con recursos humanos adecuados, sino con los medios técnicos e insumos, para reducir la transmisión de persona a persona".

Morales Furhimann destacó que ante la pandemia, se requiere respuesta de todo el gobierno, pero también de toda la sociedad porque el aparato estatal no es suficiente.