No habrá agua rodada para productores deudores

Miembros del módulo de riego número 3 advirtieron ayer que no darán agua a quienes no paguen por el vital líquido.

Las compuertas de la presa Francisco Zarco se abrirán la mañana de este jueves, por lo que el agua comenzará a distribuirse de acuerdo al programa que se tiene, sin embargo, señalaron que ocho productores de la pequeña propiedad del ejido Sapioriz, tienen a deudos desde hace 20 años, por un monto de 6 millones de pesos.

En rueda de prensa, Eusebio Rodelo, secretario de dicho módulo junto con Benjamín Mijares, presidente del mismo, denunciaron que en esta administración decidieron no ceder como lo hicieron en años pasados y obligar a quien use el agua y tenga adeudos, a pagar.

Indicaron que ocho productores se niegan a pagar o a negociar el pago del adeudo, por lo que el viernes no se les entregará el agua rodada.

Indicaron que todos saben que para recibir agua rodada deben pagar las cuotas correspondientes y cubrir pagos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que esperan llegar a un acuerdo antes del viernes o bien, no dar el vital líquido a todos los deudores. Explicaron los miembros de la asociación civil que por muchos años estos ocho productores de la pequeña propiedad se aprovecharon para no pagar cuotas con el pretexto de que había una sentencia de un juez del Tribunal Agrario, sin embargo, aseguraron que esto no es cierto.

Sin agua

Comentaron los productores que ante estas acciones del pasado tomaron la alternativa de ya no darles agua rodada hasta que no se llegue a un buen acuerdo.

800 MIL PESOS

Es el monto a pagar a Conagua por parte del módulo de riego número 3.