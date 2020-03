¿Qué trabajos eliminará la tecnología en los próximos años?

Desde el trabajo de un empleado bancario, hasta cierto tipo de oficios que realizan contadores, médicos, abogados y arquitectos, se encuentran en riesgo de desaparecer y ser sustituidos por la automatización y la digitalización.

Los especialistas estiman que cualquier trabajo que sea rutinario o predecible y que no genere un suficiente valor agregado será hecho por una máquina o un algoritmo matemático en cinco o diez años más.

Por ejemplo, los empleados que laboran en las cajas de los bancos y los supermercados están siendo sustituidos por sistemas automáticos de cobro, además de que muchas transacciones de los clientes se están llevando a cabo cada vez más vía internet, desde pago de servicios hasta la compra de su despensa.

Los vendedores de boletos para las entradas a salas de cine, teatro, conciertos y otro tipo de espectáculos también están siendo desplazados por la automatización y el internet. Actualmente ya se pueden comprar entradas online y se espera que en un futuro se ajusten los precios de las entradas según la demanda de las películas.

Esto mismo está sucediendo con los agentes de viajes debido a que ya no es necesario ir a una oficina para contratar paquetes para turismo. Gracias a páginas especializadas online es posible contratar vuelos y hoteles a precios muy asequibles.

Los empleados en centros de llamadas o call centers corren también el riesgo de ser sustituidos por plataformas electrónicas que dispondrán de reconocimiento de voz y, gracias a la inteligencia artificial, serán capaces de identificar los requerimientos y estados de ánimo de los clientes.

Incluso, profesiones como los gestores de comunidades, responsables de construir y administrar la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes en internet, corren el riesgo de transformarse más en una habilidad que un trabajo.

En este contexto, ¿sería absurdo pensar que ciertos tipos de contadores, arquitectos, abogados y médicos puedan desaparecer? En opinión de John Pugliano, autor de "The Robots are Coming: A Human's Survival Guide to Profiting in the Age of Automation" ("Ya vienen los robots: una guía de supervivencia humana para ganar dinero en la era de la automatización"), sí es posible, principalmente en países desarrollados.

"Así como en las últimas décadas trabajos realizados por operarios en fábricas fueron desplazados por el avance de la tecnología, ahora viene el reemplazo de los profesionales altamente calificados que hasta ahora no parecían tan amenazados", afirmó en una entrevista.

"No van a desaparecer los médicos o los abogados. Pero una parte de su campo laboral se verá reducida", apunta el fundador de la consultora de inversiones estadounidense Investable Wealth. Por ejemplo, los contadores que llevan asuntos comunes y predecibles serán desplazados por la automatización, y solo podrán mantenerse en el mercado laboral aquellos contadores especializados en asuntos tributarios más complejos.

Asimismo, los arquitectos para diseñar construcciones rutinarias serán menos necesarios, sin embargo, seguirán aquellos profesionales cuya capacidad creativa no pueda ser sustituida por una máquina. De igual manera, las tareas que hacen los abogados con menor nivel de especialización y experiencia serán desarrolladas por programas computacionales.

Quizás la profesión que se ve más difícil que sea sustituida por la tecnología sería la relacionada con la salud, dado que los médicos son altamente requeridos y más aún con la actual tendencia de envejecimiento de la población. Pero, al igual que los otros casos, los médicos generales perderán terreno en los países ricos porque los diagnósticos de afecciones comunes serán automatizados.

Más allá que el acelerado desarrollo de la tecnología genere la desaparición de ciertos trabajos y oficios, en el futuro, lo importante es la capacidad que tengan los trabajadores, técnicos y profesionales, para adaptarse a los cambios a través de su continua capacitación, agregándole mayor valor a su actividad.