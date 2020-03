Eric del Castillo quiere hacer cine en su tierra

El actor Eric del Castillo tendrá una reunión con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para establecer proyectos que ayuden a reactivar la economía de la tierra que lo vio nacer, así lo comentó en entrevista.

"El día 13 de marzo me voy a entrevistar con el gobernador de Guanajuato, le voy a presentar dos proyectos muy importantes para que se filmen allá en mi tierra. Estas propuestas se pueden adaptar a películas o a series y tal vez participaría como productor, no dando el dinero como tal, pero sí consiguiendo los patrocinios", adelantó

En cuanto a la inseguridad que se vive en la entidad, el padre de la actriz Kate del Castillo, dijo que no le preocupa y que esto no sería impedimento para realizar el rodaje en tierra guanajuatense. "No creo que se metan con uno, se meten en problemas internos de ellos y la verdad es que no tengo miedo de ir a mi tierra en lo más mínimo. Todo es en beneficio de proponer turismo a Guanajuato y subir la moral de mi tierra", apuntó.

En ese sentido, Del Castillo, comentó que ya realizó otra actividad para incentivar la valía del pueblo de Guanajuato y que todo fluya de manera positiva.

"Ya fui a mi tierra Celaya, también hice unas filmaciones. Son unos spots publicitarios para que no decaiga el ánimo y para apoyar a mi gente, y lo hice sin cobrar nada, todo fue gratuito, porque amo a mi tierra", aseguró.

Finalmente,el actor de 85 años, adelantó que está próximo a iniciar el rodaje de una película.

"Voy a empezar una cinta que se llama The Junior y la familia", con Glam Entreteiment, comienzo el próximo mes y en el elenco sólo tengo entendido que son puros muchachos", concluyó.