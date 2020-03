Dustin Crenshaw, emocionado por volver

Los Algodoneros del Unión Laguna cumplieron ya dos semanas en su campo de entrenamiento establecido en el Estadio de la Revolución y ayer se congratularon con el arribo de otro refuerzo extranjero, el pitcher estadounidense Dustin Crenshaw.

El derecho nacido en Pinole, California y fanático de los Gigantes de San Francisco, arribó al campamento Guinda con una sonrisa en el rostro y con bastante disposición a trabajar bajo el mando del mánager Omar Malavé, participando en la práctica matutina que ordenó el piloto venezolano. Crenshaw fue presentado brevemente con sus compañeros, trotó alrededor del outfield y participó en el fildeo de elevados, además de los ejercicios de fuerza dirigidos por el equipo de trainers, para en los próximos días tener su primera sesión de bullpen.

Junto al resto de sus compañeros, Crenshaw trabajó en gimnasio durante la tarde y hoy regresarán al diamante del estadio de la Revolución, preparando su primer juego de pretemporada, a celebrarse este viernes 13 de marzo, recibiendo a los flamantes campeones, Acereros de Monclova.

En los próximos días se espera el arribo del lanzador curazoleño Jair Jurrjens, quien pinta para ser una de las cartas fuertes del pitcheo lagunero, mientras que Frankie de la Cruz es el extranjero al que se espera más tarde, debido a su reciente participación en la Serie del Caribe San Juan 2020, en la que fue campeón con los Toros del Este, de la República Dominicana.

Posterior a la práctica, Dustin Crenshaw atendió en exclusiva a El Siglo de Torreón y se dijo más que feliz por la oportunidad de regresar a la organización que hace cuatro años lo trajo a jugar por primera vez en la Liga Mexicana, cuando ostentaban el mote de Vaqueros Laguna: "es muy bueno estar de regreso. Estoy emocionado, me encuentro con un nuevo grupo de chicos (peloteros) y veo un equipo muy bueno, vamos a tratar de mantenernos juntos y jugar beisbol, es emocionante. Es el mismo estadio, son los mismos aficionados, eso está muy bien, ahora el equipo tiene un nuevo nombre, pero es eso, solamente un nombre, es todo", comentó.

Crenshaw viene de jugar en la Liga Mexicana del Pacífico, haciendo un buen papel e incluso siendo tomado como refuerzo para los playoffs, por lo que se siente al cien por ciento para ayudar al equipo con sus conocidos lanzamientos rompientes: "mi brazo está bien, me tomé una pequeña pausa para descansar, fui a casa y tuve un receso de temporada muy corto, pero mi brazo está bien, en forma y me siento bien ahora mismo para lanzar. Soy un chico de splits, sinker, curva, me gusta atacar la zona, lanzar strikes", afirmó.

El estadounidense dejó en claro que no le importa mucho ser el número 1 de la rotación de abridores o estar detrás de algún compañero, solamente quiere ganar, además de que se alegró por encontrarse con caras conocidas: "en cualquier puesto que me necesiten, yo estoy dispuesto a ayudar al equipo, ponerlo en oportunidad de ganar, ir juego a juego, eso es lo que me importa. Conozco a Alex Flores, a Chavarría, contra muchos de los muchachos he tenido oportunidad de jugar en contra, ahora vamos a tratar de jugar juntos en esta primavera, que podamos unirnos y ser un equipo fuerte".

Finalmente, Dustin agradeció las muestras de cariño que recibió mediante redes sociales por parte de aficionados laguneros, al enterarse del regreso del lanzador al Unión Laguna: "pude ver y leer muestras de amor y cariño en internet, eso me emociona aún más, es un lugar muy divertido para jugar, hay mucho ruido cada vez que jugamos y eso me hace sentir muy bien, son grandes aficionados, conocen el juego, muy apasionados y vamos a tratar de responderles a su apoyo, vamos Algodoneros", remató con atropellado español.