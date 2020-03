Nombran Bad Guy de Billie Eilish, la canción más escuchada de 2019

La canción Bad Guy, de la cantante Billie Eilish, ha sido reconocido por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) como el sencillo más importante del 2019.

La canción fue el quinto sencillo del álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, primero en la carrera de la estadounidense, y fue lanzado en marzo de 2019. Entre los reconocimientos que Eilish ganó por Bad Guy se encuentran el disco y la canción del año en los premios Grammy, celebrados a inicios de 2020, que la convirtió en la más joven en ganar la categoría.

En un comunicado de prensa, Frances Moore, directora ejecutiva de IFPI, expresó que la cantante ha sido una sorpresa al desafiar al género. "Es una artista que aborda temas importantes como la salud mental en sus letras, que claramente resuenan con sus fanáticos en todo el mundo. Deseamos su éxito para lo que sin duda será otro año destacado".

Otros de los sencillos reconocidos, además del de Eilish, que fue escuchado por más de 19 millones de personas, es Old Town Road de Lil Nas X, con 18.4 millones de escuchas, seguido por Señorita , de Shawn Mendes y Camila Cabello, con 16 millones.

Le siguen Sunflower, de Post Malone y SwaeLee, 7 Rings, de Ariana Grande, Dance Monkey", de Tones and I, I don't Care", de Ed Sheeran con Justin Bieber, Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper, Someone you Loved", de Lewis Calpaldi, y Without Me, de Halsey.