Aumento de penas a feminicidas requiere análisis profundo: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que "de nada sirve" aumentar las penas por feminicidio a 90 años de prisión, señalando que este tipo de propuestas deben de realizarse con una mayor reflexión.

Fue la semana pasada, cuando el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, propuso aumentar a 90 años la pena de prisión por feminicidios en la entidad.

El presidente municipal señaló además que quienes cometen ese tipo de delitos no se detendrán aunque sepan que deberán pasar el resto de su vida en la cárcel.

"A ver yo respeto, pero me parece que ese tipo de propuestas tienen que hacerse en base a estudios serios, es casi cadena perpetua ¿No? A veces no solamente aumentando penas se corrigen las cosas, la gente no sabe ni cuántos años le van dar por robar o por matar o lo que sea, lo importante es que haya conciencia de que el delito se va a castigar y se va a sancionar, de nada sirve decirle a todo mundo 'fíjate que antes eran 45 años y ahora van a ser 90... El que lo va a hacer, lo va a hacer".

Fue la semana pasada cuando Riquelme señaló que esperaba que su propuesta de incrementar las penas por feminicidios en Coahuila se analice y se apruebe en próximos días por el Congreso Estatal, dijo que se trata de una medida que además busca inhibir ese tipo de crímenes, para ello mandó un mensaje a quienes cometen violencia contra las mujeres en la entidad: "sepan a lo que se atienen".