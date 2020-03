Guardiola prefiere no jugar que hacerlo sin público

Previo al encuentro contra Arsenal, de este miércoles, Pep Guardiola admitió su inconformidad con la idea de disputar los encuentros a puerta cerrada, como una medida de precaución para evitar más contagios por coronavirus.

A pesar de su molestia, Guardiola expresó que acatarán cualquier indicación que se les recomiende por parte de la Premier League o de la UEFA, aunque reconoció que les gustaría jugar con aficionados en las gradas.

“En España van a empezar a jugar a puerta cerrada. Ya ha pasado en Italia, y creo que pasará aquí también. Si la gente no puede venir a ver el partido no tiene sentido jugar. No me gustaría jugar sin ellos. Seguiremos las instrucciones”, anunció el entrenador de los citizens.

Como una medida de seguridad para evitar aumentar el número de casos, la UEFA ha decidido que algunos partidos de Champions League y Europa League se celebren a puerta cerrada; misma medida que han adoptado varias ligas de Europa.

“Si la UEFA dice que tenemos que jugar sin espectadores lo haremos. Me encantaría jugar con aficionados. Si va a pasar durante mucho tiempo no tiene sentido. Pero la salud es lo más importante. Que las cosas mejoren en cada país día a día”, manifestó el técnico español.

Por otro lado, Guardiola se mostró contento y ansioso de recibir y reencontrarse con Mikel Arteta, quien fuera su asistente, desde su llegada al banquillo del City, hasta hace unos meses para después emigrar a Londres y convertirse en entrenador del Arsenal.

“Tengo ganas de volver a verlo y recibirlo aquí en Manchester. Hemos seguido en contacto pero solo hemos hablado sobre temas personales. Sus ideas se empiezan a ver en el equipo en muy poco tiempo y no es nada fácil. Estoy convencido de que tendrá éxito a corto plazo”, comentó Pep.