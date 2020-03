Se detiene Torreón de manera parcial

María Fernanda lleva aún su playera de color morado con mensajes feministas, acudió el domingo a la marcha regional para exigir un alto a la violencia contra las mujeres. La joven de 23 años afirma que completó el recorrido desde Ciudad Lerdo hasta la Plaza Mayor de Torreón; dice estar "contenta" con la gran cantidad de mujeres que acudieron y se unieron, pero hace una pequeña pausa en su jornada para analizar lo que ocurrió el día después: el día del paro nacional de mujeres, mismo al que ella decidió no unirse.

"Desgraciadamente no puedo dejar de trabajar hoy (lunes). Aquí siempre se han portado bien con nosotras y a veces sí batallan para pagarnos a tiempo el sueldo, han estado muy flojos los días, nosotras mismas nos damos cuenta y cerrando... pues no. La verdad es que se me hace mal perjudicarlos, de aquí comemos todos… Sí nos preguntaron si queríamos faltar, pero entendemos que hay que salir adelante, en unos lados se puede y en otros no", dijo la joven, quien desde hace dos años colabora en una tienda de dulces y abarrotes de la avenida Presidente Carranza.

Unas cuadras más adelante, en pleno corazón del sector Centro de Torreón, se encuentran las zapaterías y tiendas de ropa. Se trata de los negocios más comunes y populares en la zona, en los que precisamente laboran en su mayoría mujeres, ahí el impacto del paro nacional fue muy variado.

En algunos lugares a las empleadas se les permitió faltar y se cerraron los locales de forma total, colocando incluso mensajes apelando a la comprensión de los clientes; en otros comercios se dejó en su mayoría a personal masculino, en otros simplemente se tuvo "un día como cualquier otro".

Así lo dijo Jonathan García, quien labora en una zapatería de la calle Blanco. "Aquí en la tienda nos dejaron a los mismos empleados y empleadas. En administrativo sí les dieron el día libre, no sé si les vayan a dar después otro día a las vendedoras, pero ahorita es un día como cualquier otro".

Un caso diferente tuvo la señora María Alicia Hernández, propietaria de una tienda de abarrotes en la colonia Sol de Oriente. La mujer heredó el negocio de sus padres hace ocho años y se trata de su único medio de subsistencia. Aunque dijo no estar "muy enterada" de las protestas del domingo, decidió seguir trabajando el lunes para dar una lección a sus hijos.

"A mí nadie me mantiene, soy sola y siempre a trabajar, es lo mejor que pueden ver mis hijos... Yo no apoyo la violencia, ni con las mujeres, ni con nadie", comenta la mujer de 55 años.

El recorrido de El Siglo de Torreón para observar los efectos del paro nacional de mujeres siguió por diversos puntos de la ciudad. Destacó además el caso de algunas trabajadoras de PASA que realizaron sus labores de barrido manual con playeras moradas; agentes de Tránsito, Seguridad Pública y hasta paramédicos de Cruz Roja mantuvieron sus actividades regulares para evitar afectar a la ciudadanía.

"Creo que ya no va a ser lo mismo. Los del Gobierno saben que las cosas están mal y tienen que cambiar, la misma sociedad tiene que cambiar", reflexiona y sentencia la joven María Fernanda.

Movimiento