Post Malone dice no salir drogado a cantar

Ante la viralización de unos videos en donde los fans de Post Malone aseguran que se droga en sus conciertos, el rapero hizo una aclaración durante su show en Memphis.

Medios internacionales replicaron las palabras del cantante en el descanso de uno de los shows de su Runaway Tour, que termina en julio próximo. "Para cualquiera que esté preocupado aquí, aprecio el amor y el apoyo, pero me siento fantástico y no estoy drogado", dijo.

Todo comenzó porque se le vio tropezando, arrastrando las palabras y haciendo gestos extraños en escena, pero quien actualmente se consagró como tercer lugar en la lista anual de artistas globales para la IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica), lo desmintió.

"Me siento lo mejor que he sentido en mi vida. Y es por eso que puedo reventarme el culo para estos espectáculos y caer al suelo y hacer toda esa diversión", aseguró.

Recientemente, Malone le confesó a la revista GQ Style que los tatuajes que lleva en su cara pueden emerger desde la inseguridad, pues el estadounidense se considera feo.

"Tal vez proviene de un lugar de inseguridad, a donde no me gusta cómo me veo, así que voy a poner algo genial allí para poder mirarme y decir: 'Te ves genial, chico' y tengo un poco de confianza en mí mismo, cuando se trata de mi apariencia ", reveló.

El cantante se ha mantenido en ocasiones muy activo en las redes sociales intercambiando comentarios con algunos de sus seguidores, casi nunca en términos de polémica, sin embargo no ha escapado a las criticas que algunos usuarios de las redes le lanzan.