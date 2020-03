Mon Laferte escribe en Vogue una emotiva carta a todas las mujeres

La cantante chilena Mon Laferte, es una de las tantas artistas que apoyan el movimiento feminista, pues en reiteradas ocasiones ha protestado en defensa de sus compatriotas, ya sea mostrando sus pechos durante la alfombra roja, en sus producciones musicales, sumándose a la marcha del 8M y recientemente alzando la voz por todas las mujeres del mundo a través de una emotiva carta escrita para la revista Vogue México y Latinoamérica.

En el texto, a modo de columna, la intérprete de Plata ta tá habla de su realidad como mujer y su lucha contra la violencia de género.

“Voy a luchar por mis hermanas. Por las desaparecidas, las asesinadas, las acosadas, las golpeadas, las violadas, las explotadas, las migrantes, las violentadas de cualquier forma”, comienza el escrito.

Asimismo, expuso el sentimiento de miedo por el que viven ella y otras mujeres ante el peligro que se puedan encontrar al salir a las calles.

“Desde los 13 años que salgo sola a la calle, siempre tuve miedo, no importa el sitio por donde camine, pueden ser grandes avenidas de las principales ciudades del mundo o pequeños callejones de algún pueblo, si me agarra la noche sola, busco los rincones más iluminados, porque tengo miedo; camino rápido, me hago la valiente (me digo a mí misma que todo va a estar bien). Si alguien camina detrás de mí lo dejo pasar, todo es porque tengo miedo y no quiero que me violen, pero ya no quiero tener miedo, no quiero ser valiente, yo debería ser libre”.

“No quiero que nunca más una mujer del mundo que sea, del color que sea, del tamaño que sea, de la cultura que sea, tenga miedo”, continuó.

Además, Laferte se refirió sobre el feminismo y habló de cómo lo ha abordado en su vida.

“He leído mucho sobre feminismo y creo que no hay libro ni manual que nos pueda hacer conscientes de lo que estamos viviendo, ni cómo hacerle para cambiar algo, pero esta experiencia realmente te abre los ojos” escribió la artista.

También reflexiona sobre que “pensaba que con decir que soy feminista y ponerme el pañuelo verde era suficiente (...), pero sentía que necesitaba hacer algo más”.

Es por ello, que Mon decidió formar parte de algunos grupos de mujeres en la música donde se juntan, se escuchan y comparten experiencias.

Finalizó expresando que “no quiero ir por la vida pidiendo permiso y disculpas por ser mujer (...) Voy a luchar porque no quiero que lo que he vivido, ni lo que han vivido mis compañeras se repita en otra mujer en cualquier lugar del mundo”.