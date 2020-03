Billy Joel llena de nostalgia a sus fans mexicanos

Lo que hizo Billy Joel en el Foro Sol fue excelso y mágico, expresaron muchos de quienes asistieron a disfrutar de una noche llena de romanticismo y nostalgia al escuchar todos sus éxitos.

Alrededor de las 21:30 horas el cantante salió al escenario haciendo gritar a miles de personas que esperaban ver a la leyenda en acción.

Con el tema "Big shot" se abrió la gran noche, seguido de "Pressure" y "Entertainer", que empezaron a transportar a miles de personas al pasado y llenarlos de recuerdos.

"Gracias, buenas noches México, estudié en la escuela por dos años español, pero no lo hablo muy bien", saludó el cantante en español a su audiencia, haciendo gritar a todos.

La temperatura descendió, al punto que Billy también lo sintió y por unos segundos detuvo el show para ponerse el abrigo, un gorro, una bufanda y guantes.

"Pero ¿qué pasa? ¡Hace frío!", expresó el cantante mientras que el público lo aclamaba.

Y aunque se registraban 13 grados de temperatura, el calor que el intérprete compartía con sus canciones hizo que todos se olvidaran del frío, por la emoción.

Como un golpe de adrenalina, el corazón de miles de personas se agitó al escuchar "Just the way you are", uno de sus grandes éxitos que hasta José José le hizo un cover en español.

En algunos momentos el estadounidense aprovechaba antes de iniciar cada canción para indicar el año de cuando fue escrita; muchas de ellas eran de sus primeros álbumes que hacían que varias personas expresaran por todo el lugar frases como "realmente ha pasado el tiempo", "esa canción le gustaba a mi mamá", "yo crecí con sus canciones, mi padre las ponía cuando era pequeño", entre otras.

La velada continuó con temas como "Say goodbye to Hollywood", "New York state of mind", "I go to extremes", "She's always a woman", entre otros.

Entre los solos de piano del cantautor estadounidense y los del saxofonista que dejaban anonadados a miles de fanáticos, también Billy sorprendió con algunos pedazos de temas como "Tequila", "Y.M.C.A", incluso "El jarabe tapatío".

Escuchar al Billy Joel de 70 años de edad interpretar los temas con una voz inquebrantable y tocar el piano tan "majestuosamente" como decían algunos de sus admiradores, hacía que nadie apartara la vista de los movimientos del cantautor, muchos hasta se olvidaron del teléfono celular.

Los éxitos como "The river of dreams", "My life", "Scenes from an Italian restaurant" y "Nessun Dorma" hicieron a muchos bailar, pero fue con el tema más esperado de la noche "Piano man", con el que estremeció el recinto, al unir a más de 54 mil voces que entonaron al unísono su gran éxito.

Nadie quería que la noche terminara, muchos con el miedo de que quizás sea la última vez, que vean a uno de los grandes compositores haciendo un show en México, desde el fondo deseaban que el momento fuera eterno.

Pero fue con "We didn't start the fire" y "Uptown girl" en donde todas las personas se pusieron de pie por la euforia, cerrando la noche con "You may be right".

Con la frase dicha en español "Gracias México, buenas noches, vayan con Dios", Billy Joel abandonó el escenario en medio de una gran ovación.