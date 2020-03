Guerreros del Santos Laguna flaquean de visita

El jugar fuera del Estadio Corona le sigue pasando factura a los Guerreros del Santos Laguna en este Clausura 2020.

La noche del sábado los dirigidos por Guillermo Almada sufrieron su tercera derrota del torneo jugando en patio ajeno, luego de caer por la mínima diferencia ante los Tuzos de Pachuca.

En lo que va del certamen, los Albiverdes tienen marca de un ganado, un empate y tres derrotas, con cinco goles a favor y nueve en contra, contrario a los tres triunfos y una igualada que tienen en la cancha del Corona.

Santos ya igualó la cantidad de derrotas como visitante que tuvo el torneo pasado, que acabó con marca de 3-3-3, más la goleada 5-2 que recibió en los cuartos de final ante Rayados de Monterrey.

Muy diferentes son los resultados de los Guerreros cuando juegan en patio ajeno que cuando lo hacen en el Corona. Bajo el mando de Almada, los Albiverdes tienen marca de 4-4-8 en calidad de visitante en partidos de torneo regular y liguilla, mientras que en el Corona, el equipo sigue imbatible con el uruguayo en el banquillo, sumando 13 victorias y tres empates.

Tras vencer a León en la jornada dos, Almada manifestaba que la filosofía del equipo es la misma jugando en casa que fuera, aunque de visita estaban un poco en desventaja.

"Es una de las cosas que intentamos (mismo estilo de juego), por más que insisto en que intentamos no variar nuestro estilo de jugar de local o de visitante, obviamente el empuje que nos da nuestra afición, el conocer la cancha, la vista periférica de la tribuna, todas esas cosas nos dan un plus, cuando vamos a jugar de visita estamos un poco en desventaja, por más que repito, no cambiamos nuestra filosofía".

Con la derrota del sábado Santos salió de los puestos de liguilla, por lo que será fundamental regresar a la senda de la victoria cuando se enfrenten en casa este domingo al Necaxa, ya que tras enfrentar a los Rayos, los pupilos de Almada visitarán al Monterrey, que aunque ocupa el último lugar del torneo, es un equipo que se le dificulta de gran manera a los Guerreros cuando juegan en la "Sultana del Norte" ya que los Albiverdes suman 22 partidos consecutivos de Liga o liguilla sin conocer la victoria, con marca de 10 empates y 12 descalabros. El último triunfo santista en Monterrey se registró el 27 de febrero de 2002, cuando en ese torneo se impusieron 3-2 con tantos de Héctor Altamirano, Jared Borgetti y Joaquín Reyes.

Santos tiene a favor que de los ocho partidos que le restan en el torneo, tres son en patio ajeno y cinco son en el Corona, sin embargo las visitas son complicadas, ya que enfrentarán al mencionado Rayados, luego a Querétaro y después a Chivas, estos últimos dos equipos están en zona de liguilla.