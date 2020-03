Busca Madres Poderosas reunión con gobernador

A fin de exponer una serie de inquietudes de sus casos, el colectivo Madres Poderosas, conformado por familiares de víctimas de feminicidio en la Comarca Lagunera, solicitó un encuentro con el gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís, el cual podría concretarse la próxima semana.

Agilidad en el proceso para obtener la patria potestad de sus nietos, así como sentencias justas para los presuntos responsables, son algunos de los temas que abordarán las madres de familia que integran el grupo.

"Como el que se enfoquen más en todos los trámites que tenemos pendientes. Son trámites todavía de juicios que están en la cárcel (los presuntos responsables de las muertes de sus hijas) que necesitamos que se lleven para que podamos tener una mejor sentencia y no los dejen salir ya que están adentro", explicó una de las madres.

Cristel Soto, madre de Viridiana, quien perdió la vida en el 2016 tras los fuertes golpes que recibió al discutir con su pareja, de nombre Édgar, pide agilidad en los trámites para obtener la patria potestad de sus nietos.

"Muchas de mis compañeras no tienen ni la patria potestad de sus nietos. Yo la tengo pero no le he podido quitar los apellidos. No quiero adopción, yo quiero que lleve el apellido de mi hija como madre soltera porque el niño lo está exigiendo", explicó.