Llama Protección Civil a no nadar en canales de riego

El personal de Protección Civil de la ciudad de Gómez Palacio comenzó una campaña de concientización donde se informa a la población en general sobre los riesgos que conlleva el introducirse a los canales de riego.

A partir de la próxima semana, las compuertas de la presa Francisco Zarco se abrirán para el primer ciclo de riego del año y el agua correrá por los canales Sacramento y Tlahualilo-Santa Rosa.

Las acciones incluyen la repartición de volantes informativos en las colonias cercanas a estos lugares, además de pláticas con los vecinos.

El principal objetivo es invitar a los ciudadanos a no introducirse a nadar, evitar lavar los vehículos en los márgenes, no jugar en las orillas y no conducir en estado de ebriedad o a exceso de velocidad.

Asimismo, se informó que se tienen programados recorridos de vigilancia en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad y de rescate de la ciudad, principalmente con la Policía Municipal y los Bomberos.

El titular de la Dirección de Protección Civil, José Miguel Martínez, indicó que quienes sean sorprendidos en el interior de los canales podrían hacerse acreedoras a una sanción administrativa.

Finalmente, exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier situación de este tipo al sistema estatal de emergencias 911.

Se informó que durante el 2019, la Dirección de Protección Civil Municipal de Gómez Palacio tuvo conocimiento de tres decesos de personas que ingresaron a nadar en estos lugares.