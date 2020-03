Destaca labor de las mujeres en la medicina

Adriana Islas Guerrero es esposa y madre de dos pequeños de 8 y 5 años de edad. También es doctora con especialidad en Nefrología, profesión en la que le ha tocado abrir brecha, labor que no ha sido fácil.

En 2013 terminó su especialidad que estudia el funcionamiento de los riñones en etapas, tanto agudas como crónicas. Adriana es quien se encarga de promover su prevención, realizar un diagnóstico oportuno y también ofrecer el tratamiento necesario para enfermedades renales como pueden ser la diálisis, hemodiálisis e incluso un trasplante renal.

Orgullosa de su profesión, cuenta que en la medicina las mujeres han ido ganando terreno poco a poco, adentrándose en espacios que se pensaba eran exclusivos para hombres.

En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy domingo, cuenta que eso habla de la lucha que se ha ido ganando para tener una mayor presencia en varios ámbitos como la medicina.

"Esto habla de que las mujeres hemos estado tratando de ser competitivas, ser competentes, trabajar de la misma manera en la que puede trabajar un hombre".

La doctora Islas, como la conocen sus pacientes, comenta que el hombre y la mujer deben ser complementarios uno del otro. "Yo soy de la idea de que somos complementarios. Tanto los hombres como las mujeres tenemos diferentes características y virtudes pero al mismo tiempo somos complemento. No quiere decir que no podamos tratar, intentar o lograr hacer la misma capacidad del otro género, no porque seamos un género diferente, sino porque somos un ser humano y que en ese contexto podemos desarrollarnos de todas las maneras posibles, profesionales, personales y en la familia", dijo.

Cuenta que fue en el 2013 que terminó su especialidad, tiempo en el que egresaron 20 médicos, ya que dice, se trataba de una rama prácticamente nueva, en la que cada vez son más mujeres las que deciden formarse.

Pero no ha sido fácil, reconoce. Durante su formación le ha tocado demostrar que es de lo mejor que hay en su rama, sobre todo a sus compañeros hombres, quienes la llegaron a minimizar por ser madre.

"Demostrar. Decir: 'sí soy mujer y tengo hijos'. Muchas veces eso se toma como 'tiene menos tiempo, menos capacidad de atender'. (Por eso) toca demostrar que se tiene la capacidad, la inteligencia, que eres profesional, que tienes la preparación para realizar tu trabajo de una manera competente".

Adriana cuenta que en su andar sufrió de acoso por sus compañeros, hecho que nunca le impidió seguir en su lucha por abrir camino para las nuevas generaciones de mujeres especialistas.

"Yo soy una creyente de que nos toca trabajar más, demostrarlo más, lo hacemos y lo podemos hacer, a pesar de esas cosas", dice orgullosa.

En su profesión, como en otras tantas, dice que tiene una ventaja, pues el paciente puede encontrar en ella, empatía y la seguridad que emite su personalidad. "Por ejemplo, veo muchos adultos mayores. A veces el trato con la mujer es un poco más emocional y es un poco de la empatía que debemos tener de la relación médico- paciente".