Van GP y Ciudad Lerdo por apoyo para Centro de Justicia

Gómez Palacio va por un recurso de reconsideración para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) reconsidere la resolución que tomó respecto a la no aprobación del apoyo financiero para la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en esta ciudad.

Aunque el Comité de Evaluación de Proyectos de la Conavim ya hizo la evaluación correspondiente para este ejercicio fiscal 2020, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, María Guadalupe Vallejo Arroyo, señaló que "tenemos por ahí una ventanita abierta aunque se hayan pasado los tiempos, tenemos una mujer muy perseverante como presidenta municipal y que le interesan mucho las mujeres y estoy segura que vamos a dar por ahí una sorpresilla".

La funcionaria indicó que el Municipio ya está analizando varios espacios en apego a los criterios que establece la Conavim y agregó que la intención es lograr la obra para este año, esto con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a quienes son víctimas de violencia y de brindar un ambiente seguro y confiable para las mujeres y para sus hijos e hijas.

Y mientras Gómez Palacio hizo tal anuncio, Beatriz Galván Roque, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Lerdo, dijo que existe la oportunidad de que el Municipio pueda presentar una propuesta para 2021 referente a que la creación de este Centro de Justicia sea en Ciudad Jardín.

Mencionó que estarían revisando la situación y los espacios disponibles con el alcalde Homero Martínez Cabrera a fin de presentar propuestas "y no dejar que este tipo de proyectos se vayan de las manos".

Como se recordará, la Conavim desaprobó el apoyo financiero para la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en Gómez Palacio al considerar que el espacio físico que propuso la Fiscalía General del Estado de Durango no era el idóneo, pues se trata del edificio donde antiguamente operó el Centro de Readaptación Social (Cereso).

"El viernes nos reunimos, no aprobamos el apoyo financiero para el Centro de Justicia porque está en un espacio que el comité consideró que no era el mejor, es un exCereso y la mala vibra para las mujeres no es necesaria como acarrearla para allá", señaló en su visita a La Laguna María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Conavim.

En este sentido y después de la cancelación del subsidio por parte del Comité de Evaluación de Proyectos, la Conavim pidió a las autoridades que se presente otra propuesta en 2021, con la recomendación de que sea un sitio público donde primero la gente vaya y lo reivindique como un espacio propio.