Ignora detalles sobre detención de activista

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, fue cuestionado el viernes en Torreón por la detención del activista lagunero Javier "NN", a quien un juez le giró orden de aprehensión bajo la acusación de cometer robo con violencia.

El mandatario estatal aseguró no conocer mayores detalles sobre el caso, también negó que se trate de alguna persecución política, o bien, una situación vinculada a cualquier gobierno, además dijo que confía en las autoridades de que se esclarecerán los hechos en favor de la justicia.

"La verdad es que no hay nada, hasta el día de ayer (jueves) no me acordaba ni por su nombre quien era, he recibido la llamada también de los familiares y les he sugerido que atiendan jurídicamente el caso, porque es un tema jurídico, él tiene una acusación y pues la acusación no se la inventó nadie… yo creo que ahí se tiene que defender jurídicamente y conforme a sus derechos pues, yo creo que no tiene nada que ver, sé que si es una buena persona obtendrá la libertad, pero aquí no hay absolutamente ningún tema ni a favor, ni en contra".

Señaló que la detención de Javier "NN", a quien incluso se le ha realizado una campaña de apoyo desde las redes sociales, es "una más" de las que se realizan todos los días en el sistema de justicia del estado de Coahuila, por lo que se mantendrá al margen del caso.

Será la próxima semana cuando un juez de control realice la primera audiencia a Javier "NN", se tiene programada para el próximo lunes en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Torreón.

Aún no se ha dado a conocer si la audiencia en cuestión será de carácter pública o privada.

Sin más datos