IMSS operará con normalidad este 9 de marzo

Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se solidarizó con el paro nacional feminista del próximo 9 de marzo, las empleadas de la institución no dejarán de trabajar porque eso también implicaría que miles de mujeres pierdan sus citas y no sean atendidas.

Así lo planteó Zoé Robledo, titular del IMSS, quien reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia contra las mujeres, sin embargo, también señaló que si su dependencia se congela el próximo lunes no podrían atender a casi 300 mil mujeres, de las cuales más de 28 mil viven en zonas rurales o urbanas marginadas.

Por ese motivo dijo que en las áreas de atención en salud, consultas, emergencias, partos, diagnósticos, cirugías y guarderías no se detendrán las actividades, mientras que en las áreas administrativas serán respetuosos con la decisión que tomen las trabajadoras.

"Los hospitales no paran. ¿Qué haríamos con mil 500 partos un día que simplemente no hubiera personal? Eso afectaría a muchas mujeres. Pero creo que el espíritu solidario del Seguro Social y de sus trabajadoras no es partir de que pueda haber o no sanción; simplemente porque saben cuál es su papel, cuál es su trabajo y lo van a ejercer el día 9", expresó Zoé Robledo en un encuentro con medios de comunicación.

Sobre las actividades que realiza el IMSS, la institución informó que diariamente se otorgan 216 mil 66 consultas de medicina familiar; 47 mil 621 consultas de especialidades; se llevan a cabo 13 mil 648 mastografías; dos mil 353 intervenciones quirúrgicas; 29 mil 969 urgencias médicas; y cinco trasplantes de órganos o tejidos, todo ello en el régimen ordinario.