Llama Gobierno de Coahuila a no 'bajar la guardia' ante coronavirus

Aunque ya no se han presentado nuevos casos de coronavirus en México, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó que “no se ha bajado la guardia” en el tema de la prevención de contagios y contención de las persona a la que se le confirmó el virus en la ciudad de Torreón.

El mandatario negó que se hayan registrado en los últimos días casos “sospechosos” en la entidad, esto debido a que se ha tenido un trabajo “claro y adecuado” respecto a los protocolos que se deben de seguir, tanto a nivel estatal (oficinas de gobierno y sector salud), como en todos los municipios.

Señaló que las recomendaciones se siguen realizando de forma permanente, aunque la atención mayoritaria se centra en aquellas personas que han realizado viajes recientes al extranjero y arriban a Coahuila.

“No hay riesgos ahorita de contagio, se contuvo perfectamente, está controlado, además muy buena participación de la familia (caso en Torreón) y de quienes estuvieron a su alrededor, ha salido negativo ahorita no hay absolutamente nada, ni casos sospechosos, absolutamente nada, hay algunos que van y se miden una gripe y se dice que pues se está esperando el resultado, la verdad es que no hemos tenido ahorita nada ¿qué es lo que sucede para un procedimiento de esta naturaleza? En el hospital se hacen un primer análisis, posteriormente si hay alguna sospecha de que pudiera dar positivo se manda al estado, si el estado sigue con la sospecha se manda a México, entonces ya se determina si es o no el COVID-19, entonces yo creo que ahorita no hay riesgo en Coahuila”.

Destacó la colaboración de las autoridades que mantienen las acciones establecidas a través de la mesa de acción especial por el coronavirus en la entidad, además llamó a la población a seguir desempeñando sus labores cotidianas, aunque con las mismas precauciones que se han difundido en medios de comunicación, tales como estornudar o toser con la parte interior del brazo, lavarse las manos constantemente, evitar saludar de beso, además de acudir al médico en caso de presentar cualquier síntoma similar al de la gripe.