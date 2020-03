Advierte AMLO que no permitirá fraudes en comicios de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en los procesos electorales de 2021 sólo intervendrán para evitar los fraudes electorales y que no se utilicen recursos públicos en favor de partidos políticos y candidatos.

"En eso sí voy a intervenir, que ninguna autoridad utilice recursos públicos en favor de partidos o candidatos, que no haya dados cargados, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que no voten los finados".

Durante su conferencia de prensa mañanera en la 12 Zona Militar, el titular del Ejecutivo declinó opinar si en 2021 le gustaría que Morena tuviera mayoría en el Congreso de la Unión.

"No quiero hablar de eso, sería como pedirle a la gente que voten en un sentido o en otro, yo tengo confianza de los ciudadanos, siempre he creído en el pueblo, siempre he dicho que el pueblo es sabio, tiene un instinto certero, si bien no sabe con presión lo que conviene, sabe con exactitud lo que no conviene".

El mandatario dijo que serán los ciudadanos quienes opinen y participen porque así es la democracia electoral y participativa.

"Había la mala costumbre de que el presidente era el jefe del partido que lo había llevado a la Presidencia, eso ya no existe, ya no hay partido de estado", dijo.