Exponen maltrato animal en Matamoros

De nueva cuenta se presentó una situación de maltrato animal en Matamoros. Usuarios compartieron a esta casa editorial un video donde se observa a un perro, el cual es jalado con una cuerda por una mujer que se encuentra a bordo de un taxi, mientras el can está fuera de la unidad.

Alberto Cárdenas, de la Asociación Civil Pequeños sin Hogar, manifestó que presentarán denuncia, no solamente en la Fiscalía, sino en el área de Autotransporte del Estado, para que actué en consecuencia. Señala que independientemente de que una usuaria es la que lleva el perro, el chofer del taxi es copartícipe de una violación a una ley.

Indicó que seguirán poniendo "el dedo en la llaga", y que en Coahuila no pasa nada con la Ley de Protección Animal, puesto que la fecha ni la Procuraduría de Protección al Ambiente en Coahuila (Propaec) ni la Fiscalía del Estado han actuado con las denuncias que ha interpuesto. Una de ellas también ocurrió en Matamoros, con la electrocución de los animales en el Departamento de Control Canino.

"La verdad estamos decepcionados porque la ley de Protección Animal y los reglamentos valen para puritita...Y otra vez pasó en Matamoros. Precisamente en octubre o noviembre se metió una denuncia al Municipio de Matamoros por los perros electrocutados y supuestamente se iba a multar por parte del Propaec y estamos a 5 de marzo y aún no pasa nada. La verdad es que yo creo que son un caso perdido, no dan pie con bola y ellos hacen como que trabajan, pero al final de cuentas los afectados seguimos siendo los rescatistas y los perros".

"Ya estamos trabajando para hacerle llegar la denuncia a Alfonso Tafoya y nuevamente a Gerardo Márquez (fiscal), aunque no pase nada. Presentamos denuncia, tras denuncia y no prospera, pero seguiremos poniendo el dedo en la llaga, a ver si algún día, aunque sea por compasión, nos hacen caso. A veces el Gobierno cae en una situación y piensan que algún día nos vamos a aburrir, pero que vean que no nos estamos aburriendo y que vamos a seguir protestando".