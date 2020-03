En el mercado de La Merced y Sonora a nadie preocupa el COVID-19

A una semana de que fue confirmado el primer caso de coronavirus en México, en el mercado de Sonora y La Merced, dos de las zonas más concurridas de la Ciudad de México, nadie parece estar preocupado por esta pandemia mundial.

Las personas realizan compras tranquilamente, ninguna trae cubrebocas. Algunas, cargando bolsas con diversa mercancía caminan rápidamente a la avenida Fray Servando. Nadie, en todo este vaivén, parece preocuparle un virus que ha matado en China a más de 3 mil personas.

En los puestos, los vendedores a gritos ofertan sus productos. Uno de ellos, que pide ser llamado "Checo Banda", dice que ninguna autoridad les ha dicho algo sobre el coronavirus, "no aquí nadie te dice nada, el gobierno debería de echarle más ganas, deberían de darle a la población gel antibacterial o algo, la verdad es que no hacen nada".

"Mira ve, tú crees que alguien va a venir a darnos cubrebocas o gel antibacterial, ya ni hay, decían que estaban agotados, además, aquí no nos pelan, cómo van a avenir" dice entre risas el vendedor.

En una de las entradas del mercado Sonora, los rayos del abrasador sol no traspasan las lonas de plástico, ahí, Norma Olvera atiende su puesto de piñatas, ella ha estado toda su vida en el mercado, dice orgullosa que es de la tercera generación de su familia trabajando ahí.

Es Norma quien dice conocer las medidas preventivas para el virus, pero ello ha sido porque se ha enterado en la televisión no por el gobierno, "no, aquí nadie nos ha dicho nada, que va a venir el gobierno, aquí la gente arregla sus problemas ellos mismos".

"Aquí hay muchos problemas y no viene el gobierno a atenderlos crees que van a venir a decirnos como prevenir el coronavirus, no, aquí no viene el gobierno, menos para eso". explica molesta Norma.

José Luis un vendedor ambulante del mercado de la Merced, dice que nadie trae cubrebocas ni se habla del coronavirus, "no aquí no hay nada de eso, nadie usa cubrebocas ni se habla de eso, tampoco el gobierno ni nadie ha venido a decirnos nada, casi no sabemos nada de ese virus".