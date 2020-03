Se solidarizan industrias en La Laguna con el 9M

Alrededor del 50 por ciento de las industrias en la región se solidarizarán con el paro de mujeres convocando para el lunes 9 de marzo.

A nivel nacional, se estima que un 70 por ciento ha manifestado ya su apoyo a las mujeres trabajadoras, por lo que no se descontará el día ni habrá sanciones para quienes no acudan a laborar, tampoco se les pedirá que dejen trabajo adelantado ni que lo repongan otro día.

Juanita Seceñas Rodríguez, presidenta de Mujeres Industriales de Canacintra Torreón, explicó que el presidente nacional de Canacintra ha invitado a los socios en todo el país a que apoyen el movimiento. Indicó que hay 318 socios en este municipio, de los cuales 76 son mujeres que manejan una empresa, y se han mostrado solidarias en este sentido.

"Yo tengo una empresa metalmecánica y cerca del 20 por ciento son mujeres, estoy hablando de una fundición, donde generalmente trabajan puros hombres, pero se está invitando a las personas que quieran tomar el día y apoyar esta campaña para que lo hagan sin ninguna sanción", expuso.

Son cerca de 25 mil empleos formales los que brindan los empresarios afiliados a esta cámara. De acuerdo a una estadística del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Carlos Braña Muñoz, en Torreón de 25 a 30 por ciento del personal en las empresas de este ramo son mujeres.

En Gómez Palacio, la presidenta de la Cámara, Patricia Corro López, dijo que existe el apoyo total al movimiento y se ha invitado a las empresas a lo mismo, sin embargo, indicó que se respeta lo que cada trabajadora decida, además de que se ha buscado explicarles en qué consiste el paro.

"Se trata de que nos volteen a ver, que sepan realmente quiénes somos, la fuerza que tenemos, lo que podemos hacer, pero si alguien no se quiere sumar, está en su libertad, estamos invitando a todas nuestras empresas a que se sumen, pero cada una sabrá cómo hacerlo", expuso.

Un día sin nosotras es una iniciativa impulsada por varias organizaciones sociales para realizar un paro nacional sin mujeres el próximo 9 de marzo, que consistiría en no asistir a laborar, a clases, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle, no realizar ningún tipo de trabajo doméstico.

