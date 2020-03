Llaman a usar WhatsApp de la DSPM de Torreón para emergencias

Las personas que se encuentren en peligro, en especial las mujeres y niñas, podrán hacer uso de la línea de WhatsApp de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón. Con mandar un texto como "ayuda" o "peligro", recibirán de regreso un mensaje para conocer la situación en menos de un minuto y medio.

La regidora Thalía Peñaloza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social e integrante de la Comisión de Seguridad, llamó a hacer un uso responsable de esta herramienta.

"Hay que ser responsable con el uso de esta aplicación para que transmitamos a todas las mujeres de Torreón, a todas las personas..Las escuelas que sepan que si nos sentimos en peligro, tenemos un lugar adonde llamar, disponible 24 horas del día. No tardan más de un minuto en lo que te responden y va a acudir una unidad de Seguridad Pública", explicó la cuarta regidora. Las líneas de ayuda son el 729-00-99 y el WhatsApp el 871-409-4965.

"Es una línea de WhatsApp inmediata…Nosotros ponemos un mensaje. Si voy caminando en la plaza o estoy en una escuela y siento que alguien me persigue, me siento acosada o estoy en peligro, es muy importante que abramos esta línea de WhatsApp y que pongamos: 'me encuentro en tal lugar' y voy en tal vehículo y que pongamos 'me siento en peligro'", explicó.

En un minuto tendrán respuesta y en breve se enviará una unidad de Seguridad Pública o de la Unidad de Atención a Víctimas de la corporación, para atender el caso.

De acuerdo con Peñaloza, hasta el momento no se han recibido reportes en falso. Según la regidora, con la aplicación se obtienen datos de las personas que pudieran hacer bromas. Aunque insistió en hacer un uso responsable.

Asimismo, comentó que en el mes de enero se recibieron 27 denuncias a través de esta aplicación mientras que en el mes de febrero fueron solo 13 las denuncias recibidas.