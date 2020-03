El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó durante este miércoles que "otros delitos han bajado" en la ciudad, esto en referencia al aumento de más del 60 por ciento en los robos a vivienda que se reportaron durante los dos primeros meses de este año, en comparación con cifras de 2019.

Según cifras de la Fiscalía de Coahuila, en los meses de enero y febrero del 2019 se contabilizaron 61 robos; en tanto que durante el mismo periodo de este año ya suman 101 atracos a viviendas, la estadística de delitos se presentó ayer martes durante la reunión mensual del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, a la que precisamente no acudieron autoridades municipales.

"En esos rubros que señalaron ayer, pues también que dejen de preocuparse, si les preocupa que suban los números en un rubro, en otros rubros han bajado, por ejemplo el robo de vehículos ha bajado, el robo a personas ha disminuido, los secuestros no hay, otro tipo de rubros han disminuido... ayuda siempre que no haya impunidad, ayuda que se detenga a los delincuentes, lo que te puedo decir es que hay un mayor número de detenidos, entonces pues en la medida que no haya impunidad, pues en esa medida también estás mejorando la seguridad", declaró.

Zermeño, además, afirmó que a pesar del aumento en los atracos a vivienda, se cuenta con "una ciudad segura", y envió también un mensaje a la iniciativa privada.

"Que estén tranquilos, que estamos trabajando, que nuestra policía está haciendo lo que le toca hacer, que si ven los números permanentes de la ciudad vamos muy bien, vamos bien, no quiere decir eso que no pasen cosas, van a seguir pasando, si hablas de robos a casa-habitación... por supuesto que no estamos exentos de que la delincuencia busque hacer de las suyas, pero a nosotros nos toca mejorar la vigilancia y puedo decirte que vives en una ciudad tranquila, segura", aseguró.