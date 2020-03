Unión hace la fuerza, dice Orozco

Regina Orozco, quien participa en la serie Los pecados de Bárbara, está convencida que las mujeres unidas son más fuertes, mensaje que transmitirá el próximo sábado en el concierto que ofrecerá en la alcaldía Iztapalapa, junto a Omara Portuondo, por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

"Efectivamente, unidas podemos lograr erradicar la ola de violencia que se ha suscitado durante años, porque no es de ahora, hay que pedir que seamos escuchadas, no sé cuánto se tarde, pero vamos a lograr acabar con la violencia de género", señaló la cantante.

Agregó que ella como muchas mujeres no tienen nada en contra de los hombres, al contrario "a mí me gustaría que existiera una educación sobre la masculinidad, los hombres traen también una carga muy fuerte, el machismo es realmente una carga para ellos".

Este 7 de marzo en Iztapalapa, la mexicana Regina Orozco y la cubana Omara Portuondo deleitarán con sus grandes voces, cantarán al amor y compartirán Pedazos del corazón, reciente disco de ambas artistas, en el que rinden homenaje a los compositores mexicanos Agustín Lara y Álvaro Carrillo.

Para el 9 de marzo, fecha en la que se tiene programado el paro nacional Un día sin mujeres, Orozco comentó que se quedará en su casa, a disfrutar y celebrar que es mujer. "Me acabo de comprar un libro ´El perdón radical, voy a leer, voy a escribir, y hacer unas meditaciones que se llaman Sanación del útero, simplemente voy a festejar que soy mujer, no me voy a meter para nada a las redes", dijo la cantante, quien el pasado 18 de febrero cumplió 56 años de edad.

Por otra parte, la actriz está muy contenta por prestar su voz a "Manticora" en Unidos, cinta animada sobre la magia del amor y la familia, que se estrenará este fin de semana en México, además, señaló que Los pecados de Bárbara ya se encuentra en su recta final.

Sobre esta teleserie, en la que da vida a "Lola", la asistente de "Bárbara", a quien ha acompañado en las buenas y en las malas, dijo que fue algo diferente a lo que había hecho, por lo que se divirtió mucho. Además, se sintió muy cómoda de trabajar con un gran elenco, integrado por Diana Bovio, Blanca Guerra, Irán Castillo, Gretell Valdez, entre otras actrices, "estuve con mucha mujer fregona".