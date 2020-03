Abuelito pasea en trenecito de centro comercial en Yucatán

Don Alfonso es un abuelito yucateco, quien se volvió viral luego de que su nieto difundiera a través de su cuenta de Facebook, un video donde se le observa paseando en un trenecito de un centro comercial en Mérida, Yucatán.

"Fuimos a pasear en familia y llegando a la plaza, le pedí a mi abuelo que se adelantara con mi mamá en lo que yo estacionaba el vehículo. Al entrar a la plaza, lo primero que vi fue a mi abuelo agarrado del trenecito", comentó Asael, nieto de Don Alfonso.

Debido a que se encontraba en silla de ruedas el paseo fue mucho más fácil, ya que sólo tuvo que sostenerse de la parte trasera del último vagón del tren y dejarse llevar, sin embargo, lo que cautivó las redes sociales fue la enorme sonrisa que se dibujaba en el rostro de este hombre de la tercera edad.

Otra cosa que no dejó de sorprender a los internautas fue que Don Alfonso decidió saludar a la cámara cuando se percató que estaba siendo grabado. "Mi abuelo estaba muerto de risa, como si fuera un niño. Cuando me vio, me empezó a saludar y ambos nos reímos", explicó.

Hasta el momento, la publicación del joven yucateco cuenta con más de 750 reacciones y ha sido compartida más de mil 800 veces.

"Nunca imaginé que la publicación se hiciera viral, solamente subí el video para que vieran de lo que se estaban perdiendo los demás, al no pasar tiempo con él. Las notificaciones no dejan de llover", agregó.

Finalmente, Asael detalló que últimamente su abuelo suele hacer cosas como esas. "He notado que mi abuelo se divierte más, disfruta mucho la vida y eso me pone contento", concluyó.