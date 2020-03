Disponen de líneas de emergencia en Coahuila ante el COVID-19

Como parte del Plan Estatal de Atención al COVID-19, el Gobierno de Coahuila pone a disposición de las personas que sospechen haber contraído el virus las líneas de emergencia 911 y la Línea de Vida (contra el suicidio) 01-800-822-3737, a fin de brindar la información y atención necesaria las 24 horas. Llaman a no caer en pánico, pues el único caso confirmado está controlado.

En reunión extraordinaria del Consejo de Salud, el secretario Roberto Bernal informó que no existen casos sospechosos en la entidad y el único caso confirmado, de la joven de 20 años que viajó a Milán, Italia en días pasados, se encuentra controlado. La paciente está en aislamiento, así como al menos 15 personas allegadas a ella como lo son familiares, novio y trabajadores de este.

Además, el funcionario informó que se ha localizado a un 60 por ciento de los pasajeros que estuvieron cercanos a ella durante su viaje de regreso a la ciudad de Torreón. "Tenemos controlados a la mayoría de los contactos que venían en el avión de México para acá, ya contactamos al 60 por ciento; son dos personas al lado, adelante y atrás", explicó el secretario de Salud.

Señaló que de las dos acompañantes, una es originaria de Tapachula, Chiapas, la cual resultó positiva al coronavirus; la segunda es de Ciudad de México. Ninguna de ellas tocó tierras laguneras.

Asimismo, invitó a las personas que sospechen que han contraído el virus a que se comuniquen con las autoridades a través de dichas vías de comunicación. "Que se comunique con nosotros y nosotros vamos con todos los aditamentos necesarios para la toma de muestra, si es que lo requiere, de tal forma que el paciente no vaya al hospital y vaya a contaminar, va a haber algunos casos que van a ir al hospital", declaró.

Dijo que en la reunión extraordinaria, a la que asistieron representantes de los hospitales públicos y privados, se determinó que se tendrá un "triage" o selección de pacientes prehospitalaria, es decir, "si el paciente llega con síntomas respiratorios y hay posibilidad, se va a una carpa que va a estar definida o en una habitación en cada uno de los hospitales y se van a tomar las primeras precauciones ahí".

El secretario de Salud pidió a la ciudadanía no caer en pánico y atender las medidas preventivas que se han difundido desde hace semanas, como el lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos; el uso de gel antibacterial de 6 a 10 veces al día; evitar el contacto y el saludo de beso. Sobre el uso del cubrebocas, dijo que hasta el momento no es necesario. "Es la fase uno, es un solo caso, no hay necesidad de tener pánico, hay que tomar las medidas precautorias; hasta ahorita no hay necesidad de suspender actividades ni nada", recalcó.