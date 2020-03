Gignac podría no jugar ante Puebla por lesión

André-Pierre Gignac, estrella de los Tigres, podría ser baja para el partido del viernes, frente al Puebla, adelantó Ricardo Ferretti.

Después de tres goles anotados sobre los Pumas, el francés "salió del partido con molestia en el pie derecho y ahorita está en rehabilitación", comentó su entrenador en rueda de prensa del equipo.

Fue raro observar al galo ser sustituido. El sábado pasado, alrededor del minuto 80, Julián Quiñones ingresó, en lugar del máximo goleador en la historia de este club regiomontano.

"El Tuca" agregó que se espera que su delantero pueda jugar el viernes en el estadio Cuauhtémoc, ya que busca escalar en la tabla y colocarse en zona de Liguilla. Además de que los Tigres tienen los compromisos de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, frente el New York City FC, a partir de la próxima semana.

Al entrenador se le preguntó si Gignac es el mejor delantero con el que ha trabajado en su carrera y esto respondió: "No me gusta hacer comparaciones porque alguien va a perder. Han pasado por mí muchísimos buenos jugadores y André no es la excepción, es un jugador comprometido, que siempre va a trabajar para lograr más individualmente".

Sobre la victoria sobre el Club Universidad, Ferretti indicó que fue un reflejo de la mejoría en los trabajos de su plantel.

"Nunca se dudó en el equipo de la capacidad individual de ellos. Veníamos arrastrando resultados negativos, pero pienso que estábamos haciendo mejor las cosas", comentó el brasileño.

"Nos faltaban detalles de concretar, de no cometer distracciones defensivas que nos estaban costand