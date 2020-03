Choque en el sector Centro de Torreón deja cuantiosos daños

Daños valorados en 120 mil pesos fue el saldo que dejó un choque que se registró la tarde de este sábado.

El percance ocurrió a las 18:20 horas en el cruce de las avenida Juárez y calle Enrique C. Treviño, del Centro de Torreón.

Las unidades involucradas son un Nissan Versa modelo 2017, conducido por Kevin de 24 años y un Suzuki KiZashi, modelo 2014 conducido por Ángel de 27.

Según el peritaje, el conductor del Versa circulaba por la avenida Juárez y al llegar a la calle Enrique C. Treviño no tuvo la precaución debida, ya que no respetó el semáforo y dio vuelta a la izquierda, por lo que chocó con la parte lateral derecha, de la zona frontal del Suzuki Kizashi.

Por el impacto, la primer unidad dio un giro hasta quedar volteado de frente por la calle Enrique C. Treviño.

Al automóvil Versa se le desprendió la fascia, por lo que los daños se valoraron en 100 mil pesos, en tanto que la otra unidad registró daño en la parte frontal y los daños se cuantificaron en 20 mil pesos.

Ninguno de los conductores resultó lesionado y peritos de los Tribunales de Justicia Municipal tomaron conocimiento del percance y se encargaron de las diligencias correspondientes.