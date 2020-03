Aleks Syntek revela que fue rechazado

Con el propósito de dejar un mensaje de superación personal, el cantante Aleks Syntek ofreció la conferencia La música como guía de vida, en la cual habló de las dificultades por las que atravesó antes de obtener el éxito en su carrera.

"Me pusieron un estigma: 'tú eres comediante, televiso', entonces yo llegaba a las disqueras a dejar mis canciones y me decían: 'no, vete a contar chistes, ándale, llégale', entonces fue muy complicado al principio porque tuve que ganarme ese derecho de piso", dijo Aleks.

La plática fue dada en el marco de la expo EIS (Event Industry Show), que se especializa y dirige a la industria de eventos.

"Cuando subía a un escenario, recuerdo que las niñas me decían: 'queremos a Pablo Ruiz'.

Lo curioso es que han pasado 30 años y aquí sigo haciendo lo que más me gusta, expresarme a través de la música".

Después de su salida de Chiquilladas, el músico recordó que fundó su banda Aleks Syntek y la Gente Normal, pero no funcionó, especialmente porque cantaban rock.

"Queríamos ser diferentes a lo que estaba pasando en ese momento, había muchos baladistas.

Una cosa que la gente ignora muchísimo es que el presidente (Luis) Echeverría prohibió los conciertos de rock en México después de Avándaro (1971) y se inventaron que había sido terrible, que los saqueos, las violaciones.

"En realidad lo que quería el Gobierno, es que los jóvenes no se juntaran a pensar unos con otros.

Fue bien duro, lo más hardcore era ir a ver a Timbiriche en concierto".

Y aunque pasaron algunos años, comentó que nunca se dio por vencido y hasta trabajó grabando para algunos comerciales.

"Creo que ha sido súper relevante para mí tocar puertas, subirme al escenario. Los primeros conciertos que di fueron en el Teatro Ferrocarrilero y sólo en la primera fila había gente, se siente bien feo, pero todos empezamos así, yo no empecé con Auditorios llenos".

Fue así que el mexicano expuso que sin esperarlo el éxito llegó a su vida y eso puede pasar con cualquiera que no deja de luchar.

"En toda mi carrera las cosas más maravillosas me han pasado por la puerta de atrás y en donde menos me imagino, así llegó Sexo, pudor y lágrimas, que se convirtió en parte de la cultura popular", exclamó.