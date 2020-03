'Traer cubrebocas al EDC me da más seguridad contra coronavirus'

Proteger la salud también puede hacerse con estilo, así lo piensan algunos de los asistentes al Electric Daisy Carnival (EDC), quienes hicieron sus propios cubrebocas para que combinaran con sus atuendos.

Desde que se dio la noticia de que el coronavirus llegó a la Ciudad de México, el pasado viernes, personas en el país han tomado precauciones al optar por el uso de cubrebocas.

Aunque ya se ha dicho que la mascarilla no evita ser contagiado por el COVID-19, los asistentes al festival de música electrónica se protegieron.

Por ello, muchos diseñaron sus propios protectores con tela, cuero y otros materiales; hay algunos cubiertos de lentejuelas, brillantina, estoperoles, incluso hubo quienes usaron cubrebocas industriales pintados y hasta paliacates.

"Yo lo traigo más que nada por lo que se está viviendo con el coronavirus, para prevenir y si es o no es, además me siento un poco ronco y para evitar un tipo de contagio", comentó Raymundo, uno de los asistentes.

El hombre, originario de Cancún, dijo estar consciente de que se lo tiene que retirar para tomar cerveza, pero traerlo puesto le da más seguridad. "En ese caso, trato de alejarme más de las personas que están a mi alrededor, es para prevenir. No sé si es mejor o es peor, o no ayuda, pero si ayuda en algo me lo pongo", explicó.