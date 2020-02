Crisis de coronavirus contagia de incertidumbre a exportaciones mexicanas

La crisis internacional del coronavirus ha contagiado de incertidumbre a las exportaciones mexicanas, en particular al sector automotor y al de alimentos, aunque también abriría oportunidades para expandir mercados, explicaron este sábado expertos y empresarios consultados por Efe.

Como reflejo de la intranquilidad, tras confirmarse este viernes los primeros casos de COVID-19 en México, el dólar estadounidense superó la barrera de los 20 pesos en ventanillas bancarias y 19.86 en el interbancario, lo que no ocurría desde septiembre pasado, al acumular una depreciación de casi 4 % durante la semana.

Aun así, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), recordó que en estas situaciones siempre "hay ganadores y perdedores", por lo que incluso México podría aprovechar vacíos que deje China.

"Las exportaciones chinas se reducen, ese sí es un tema, porque además la manufactura en China se ha también estancado. Entonces, si eso puede abrir un nicho de oportunidad a México y a Centroamérica, que son países manufactureros, es probable que sí, pero no tenemos todavía una cuantificación exacta”, explicó en entrevista.

China es el segundo mayor socio comercial de México, pues el intercambio con este país asiático representó el 9.9 % del comercio mexicano en 2018, con un valor de 91,000 millones de dólares, según un informe de la Secretaría de Economía con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco de México.

Sin embargo, apuntó la titular de la Cepal, a diferencia de Suramérica, México importa más de lo que exporta a la potencia de Asia, como refleja el hecho que, de ese total, 84.000 millones de dólares fueron de exportaciones chinas, lo que implica un déficit comercial con una razón de 12 a uno.

"Los países exportadores, por ejemplo, de productos agrícolas hacia China, como es el caso de Sudamérica, sí han tenido una afectación importante”, advirtió Bárcena al destacar los casos de Brasil y Chile.

FRENO AUTOMOTOR

El coronavirus crea incertidumbre en la industria automotriz mexicana por la baja en la venta mundial de vehículos y por los componentes eléctricos y autopartes de las cadenas de suministro que provienen de China, expuso Manuel Nieblas, socio líder de la industria de manufactura en Deloitte México.

Las exportaciones de vehículos ligeros cayeron a 228.184 unidades en enero, un 5.83 % menos que el mismo mes de 2019, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Pese a este panorama, Nieblas consideró que hay que analizar caso por caso porque la situación es diferente para las armadoras que llevan décadas en el país que para las recién instaladas.

"También es una oportunidad porque, al percatarnos del riesgo que existe de que se dé algún desabasto de algún tipo de autoparte o de material o componente, esto al final del día genera que la industria se enfoque en desarrollar proveedores nacionales, de tal forma que la proveeduría nacional cubra estos huecos", manifestó.

Otro factor es que, pese a la caída de 3.35 % en las exportaciones de vehículos, las ventas hacia Estados Unidos crecieron 2.9 % en 2019, según el Inegi.

"El tema importante es que mientras este tema del coronavirus no afecte de manera significativa la región norte, o sea nuestro principal mercado es Estados Unidos, me parece que no debemos tener mayor complicación", apuntó el experto.

OPORTUNIDAD AGRÍCOLA

Por otro lado, la crisis en China ha abierto una oportunidad en la exportación de productos agrícolas a ese país, en particular en la carne de cerdo.

Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), ha estimado que las exportaciones de carne de cerdo hacia China llegarán a 60,000 toneladas este año, el doble de las 30,000 del 2019, ante la crisis.

"En el tema del coronavirus, nosotros lo que vemos es que antes que este traemos en China el problema de la Peste Africana, que tuvieron que sacrificar el 40 % de sus cerdos. Y eso ha hecho que México esté exportando más cerdo y carne, y también ya iniciará carne de res ante este problema que tienen los chinos", dijo a Efe.

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) indicó este viernes que el país intenta aprovechar el hueco de 30 % que se generó en China por las afectaciones de la crisis.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó este mes que ha conseguido exportar carne bovina a Singapur, y que mantiene negociaciones con otros países de Asia, como Japón y Taiwán.

Además, en enero salió el primer cargamento de plátano mexicano hacia China.