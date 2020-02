Se activan protocolos por coronavirus

Piden a ciudadanos procurar el lavado de manos, no saludar de beso, además de evitar el pánico que se genere debido a versiones falsas desde las redes sociales.

El secretario de Salud en el estado de Coahuila, Roberto Bernal, confirmó ayer que la entidad tiene completamente activados todos los protocolos de prevención, diagnóstico, contención y tratamiento respecto a la alerta por el coronavirus, toda vez que ya se identificaron los dos primeros casos oficiales en México.

El funcionario estatal informó que la mañana del mismo viernes se comenzó la toma de muestras de personas que presentan sintomatología que pueda relacionarse con el coronavirus, y todo el material se envía a los laboratorios autorizados por el gobierno de Coahuila y en próximos días se contará con los resultados definitivos.

Filtros revisión

Confirmó además que están desplegados 'al 100 por ciento' los filtros de revisión en aeropuertos, centrales camioneras e incluso hoteles de todo el estado, en los cuales se hacen revisiones especiales a todas las personas que hayan visitado recientemente países como China, Italia, Japón y otros en los que se hayan registrado casos del COVID-19; se les hacen tomas de temperatura corporal, además de diagnósticos detallados en los que participa personal médico y de enfermería de la Secretaría de Salud.

Roberto Bernal pidió 'mantener calma' a la población de Coahuila y no caer en pánico, igualmente, informó que 'aún no es tiempo' de que el grueso de la población utilice tapabocas de forma regular en la vía pública, aunque sí llamó a tomar precauciones regulares para evitar el contagio viral como el lavado constante de manos, estornudar en la parte interior del brazo, cubrirse la boca al toser, estornudar, etc.

Hasta el momento no se ha recibido ninguna instrucción especial a nivel federal, por lo que todas las medidas y protocolos en el estado de Coahuila se han aplicado a iniciativa propia, según el propio Roberto Bernal.

2 CASOS

Confirmados de coronavuris se tenían en México hasta el pasado viernes.