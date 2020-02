Exigen convocar a nuevas elecciones en ejido Jabonoso

Por diversas irregularidades, habitantes del ejido Jabonoso de Gómez Palacio exigieron ayer al cabildo del Ayuntamiento que se convoque a nuevas elecciones para la renovación de la jefatura de cuartel que actualmente ocupa Antonia Vallejo.

Un grupo de inconformes señaló que las pasadas elecciones fueron "un fraude", además de que Vallejo ya había estado ocupando el puesto con anterioridad y no dio cumplimiento a las propuestas que hizo en campaña, por ejemplo, la entrega de paquetes materiales para pies de casa y la pavimentación de caminos.

"Se hicieron unas elecciones en las que la mayoría del pueblo no está conforme. Ciertamente que la comisión que se encargó de poner la convocatoria, tal vez lo hizo bien, no se duda, pero la persona que salió como candidata ya era jefa de cuartel, no es un capricho que se le quiera quitar, sino que vuelva a participar pero que sea una lucha bien", señalaron los quejosos.

Los habitantes de la comunidad de Jabonoso fueron escuchados por los regidores del Ayuntamiento y finalmente se acordó dialogar con las partes involucradas para determinar si la convocatoria se publicó en tiempo y forma y si la elección se desarrolló conforme a los requisitos que se establecieron para tal fin.