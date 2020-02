Exigen respuesta a pagos de maestros del SNTE

Miembros de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) amagaron con suspender la ampliación del horario escolar del programa de Escuelas de Tiempo Completo si la Secretaría de Educación no da una respuesta concreta referente a la regularización de los pagos pendientes de enero y febrero a 3,600 docentes del estado de Durango que participan en esta modalidad.

En la entidad son 1,002 planteles educativos (alrededor de 300 en La Laguna) incorporados a este esquema, por lo que de llegarse a detener el programa, se verían afectados alrededor de 89 mil estudiantes.

El vocero del Movimiento Base Magisterial en Gómez Palacio, Enrique Santos Zavala, señaló que recientemente la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) emitió un comunicado sin remitente ni sellos ni firmas en el que les informa a las figuras educativas que participan en el programa de Escuelas de Tiempo Completo que la dispersión del recurso depende única y exclusivamente de la publicación de las reglas de operación de este esquema y la firma del convenio marco.

En el documento, que consideraron es "una falta de respeto", se les avisa que se espera que el apoyo económico referente a los meses de enero y febrero sea dispersado a partir de la primera quincena de abril del año en curso. Además, se hace el señalamiento de que en caso de que el recurso del citado programa se deposite por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se les informará de manera inmediata.

"El marco convenio no está todavía en Durango. Extrañamente Sonora y Baja California ya tienen el marco convenio; el estado vecino de Coahuila también ya lo tiene debido a que ya les pagaron. Dicen que no saben cuánto se va a pagar ni cómo se va a pagar; todavía no saben cuándo", dijo el vocero.

En general, mencionaron que en la sección 44 enfrentan otros problemas graves como la regularización, actualización y pago retroactivo del quinquenio, por lo que si el próximo mes de marzo no se cubre este rubro, buscarían también el paro total de las actividades.

Otras inconformidades del gremio son por faltantes de pago en los distintos niveles educativos y hacer efectivo lo que dicta la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango en su artículo 51, referente a que el monto total de los descuentos no podrá exceder del 30 por ciento del importe del salario total, excepto los casos a que se refiere la fracción IV del mismo. También señalan irregularidades en términos de pagar el seguro de retiro colectivo (SNTE) a jubilados y pensionados que desde 2015 se han hecho acreedores, así como resarcir "el daño ocasionado" por la vigencia de la Ley de Pensiones a Trabajadores de la Educación que se jubilaron o pensionaron durante los primeros meses de 2019.