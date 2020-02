Van por modificaciones a la Ley de Ingresos de Lerdo

El tesorero municipal de Lerdo, Ricardo Olivares Porras, señaló que este jueves se presentará ante el cabildo el dictamen para la modificación de la Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal 2020, que de autorizarse pasará de 609 a 614 millones de pesos debido al incremento de 4 millones 500 mil pesos que tendrá este año Ciudad Jardín en participaciones federales.

El funcionario aclaró que este último aumento, más los cinco millones de pesos que estaban presupuestados para el Festival Internacional Lerdantino, serán destinados para obra pública, en beneficio de este municipio.

Olivares Porras también declaró que no había ningún recurso etiquetado para la realización del Lerdantino y que únicamente fue presupuestado, de ahí que el Ayuntamiento está en posibilidades de modificar el uso de este recurso.

Sobre si el Lerdantino se había institucionalizado, el tesorero explicó que la administración pasada había establecido un acuerdo con la Federación y el estado pero que en el festival de 2019 no hubo aportaciones por parte de estos dos últimos. "Se invirtieron cerca de 18 millones de pesos y ¿qué pasó? No tuvimos para aguinaldos ¿Qué tuvimos que hacer? Pedir un crédito...Se hizo un festival con dinero que no teníamos, no vamos a cometer el mismo error que el año pasado", explicó.

Como se informó y por motivos presupuestales, la actual Administración municipal, que encabeza el priista Homero Martínez, suspenderá este año el Festival Internacional Lerdantino, caracterizado por ofrecer arte, cultura y entretenimiento a La Laguna de Durango y Coahuila.

Para este 2020, Lerdo había presupuestado cinco millones de pesos al festival, pero tras la suspensión del mismo, esta cifra se sumará a los 4 millones 500 mil pesos que forman parte de un "simbólico" incremento del 0.7 por ciento que tendrá este año el Municipio en cuanto a las participaciones federales, considerando que anteriormente el aumento en este rubro era del 11 por ciento.