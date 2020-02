Odin Dupeyron tendrá charla con laguneros

Al darse cuenta de que el público quería conocer la opinión de Odin Dupeyron sobre ciertos temas, el actor creó su espectáculo unipersonal Recalculando, el cual presentará en Torreón el próximo 6 de marzo, a las 8:00 de la noche, en el Teatro Nazas.

Sobre su nuevo proyecto y el movimiento Un día sin mujeres, platicó con este diario desde la Ciudad de México.

"Este es un nuevo espectáculo, no es un stand up tal cual, porque no cumple sus reglas específicas como contar chiste tras chiste ni otras cosas, pero sí es un stand up porque al final es un espectáculo de comedia en donde estoy yo solo en escena, no es una obra de teatro porque no es un texto aprendido, es una plática con Odin, porque la gente siempre me había pedido que hablara, y ésta es la oportunidad que me tomé para hacerlo.

Me pedían que hablara de Dios que hablara de la vida y en éste específicamente hablo de cómo tenemos que replantearnos la vida, de cómo nos avienta cosas por las que tenemos que volver a recalcular, porque nos trae cosas inesperadas y cómo enfrentarlas, eso es básicamente la base de este trabajo".

El también escritor es para muchos una inspiración, pues sus consejos en diversos temas les han ayudado a ver la vida de una manera más llevadera y disfrutar todas las sorpresas que te da, al cuestionarlo sobre lo que a él lo inspiraba, mencionó que no hay algo en específico, simplemente escribe de las cosas que quiere señalar, transmitir o hurgar en sí mismo.

"Hay cosas que quieren salir y salen a través de eso".

Sobre la situación que atraviesa el mundo en general, Dupeyron declaró: "La verdad es que lo veo mejor que hace muchos años, siempre vamos avanzando, siempre hay ajustes y se tienen que replantear ciertas cosas, pero me parece que estamos mejor que hace muchos años porque hemos evolucionado como seres humanos, pero siempre tenemos que volver a evolucionar, a luchar por los derechos, a darnos cuenta que como estábamos pensando estábamos equivocados, y volver a replantear la vida.

Yo creo que es éste el momento, de volver a replantear las cosas y tener reapertura de pensamiento".

Y parte de ese replanteamiento es el trato a las mujeres, las cuales realizarán un paro nacional el próximo 9 de marzo, para exigir justicia y un alto total a las agresiones contra el sexo femenino.

Por tal motivo Odin cancelará la función de Vivir que tenía programada para ese día en solidaridad con las mujeres.

"Yo creo en el movimiento, creo que es importante hacer visible lo que está sucediendo, que más gente se entere y hable del tema, se informe, no creo yo que por el movimiento el día de mañana se va a acabar mágicamente la violencia pero sí creo que está generando visibilidad que es una de las cosas que más importan".

Pero la fecha que no cancelará será la programada en Torreón el 6 de marzo, una ciudad a la que le tiene mucho cariño y que es 'de ley' que visite con sus obras.

"Estoy muy contento de ir siempre porque la gente me trata muy bien y va a las obras de teatro y todo. Me agrada ir mucho porque específicamente en Torreón la gente es linda, es cálida y no escatima en sus muestras de afecto y eso me parece fantástico".

Recalculando llevará a Odin por varias ciudades de la República Mexicana, entre ellas Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Tijuana y Cancún.

Este show es la prioridad de Odin para este año, sin embargo, dijo que no está cerrado a realizar alguna propuesta que le interese.

"Estoy feliz con lo que estoy haciendo, si llega algún proyecto padre que me interese pues lo haré. Yo tomo lo que se vaya viniendo, si me gusta y si no me gusta pues no lo tomo, si me invitan a hacer una propuesta que me gusta la haré, una actuación especial, un cameo, es chiste es que me guste".

Lo que sí está en sus planes hacer es cerrar el año con una presentación en el Auditorio Nacional.

"Probablemente para finales de año haga Auditorio Nacional para celebrar los 15 años de Vivir, con una función súper especial, pero apenas lo estamos planteando".