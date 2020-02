Alistan nuevas jornadas laborales en Torreón

Este 25 y 26 de febrero se llevarán Jornadas Laborales con 600 vacantes de más de 30 empresas a las colonias del oriente de Torreón.

La cita es en Residencial del Norte, en el Teatro del Pueblo de la Línea Verde, ubicado en Paseo del Tecnológico esquina con avenida De los Vagones, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, así lo informó Raúl Garza del Valle, coordinador en la región lagunera del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Entre los puestos destacados, mencionó abogado fiscal, asesor comercial, gerente de ventas y gerente de tesorería, con un salario promedio entre los 4 mil y 30 mil pesos.

Las jornadas laborales consisten en acercar las ofertas a los buscadores, tanto en lo que corresponde a profesionistas, técnicos y operarios. Durante el 2019 se hicieron alrededor de 63 jornadas laborales, la meta es concluir este año con 70 o 75. El propósito de estas actividades es atender al buscador de empleo directamente en las comunidades ejidales o las colonias de los cinco municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila.

Garza del Valle dijo que las empresas participan, además, con la inclusión social para gente del segmento vulnerable, por los incentivos fiscales que se ofrecen.

De acuerdo al SNE en la región Laguna, el 60 por ciento de los buscadores de empleo que acuden a las jornadas laborales son mujeres. Según sus estadísticas, del total de las vacantes que se ofertan en este tipo de jornadas, cerca del 50 por ciento "sale con trabajo".

El Servicio Nacional de Empleo presenta algunos consejos para lidiar con la entrevista de trabajo, que suele ser el paso que compromete los nervios de los buscadores, pero que también es, durante el proceso de selección, la parte más importante, pues en ella el área de recursos humanos de la empresa, o directamente el empleador, obtienen información muy importante sobre quien busca incorporarse a la empresa.

Se sugiere poner atención, saludar de forma convencional al entrevistador, mirar a los ojos, no extienda la mano antes que él, tomar asiento hasta que se lo indique, recuerde que él lleva la batuta, no le tutee, no muestre dudas sobre su trayectoria ocupacional, y ponga atención a lo que se le pregunte.