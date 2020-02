Operativo: obligatorio, pero aún no se aplica

Aunque el operativo "Mochila segura" ya es obligatorio en Durango aún no se aplica en la totalidad de las primarias, reconoció la directora de Participación Social de la Secretaría de Educación del Estado (SEED), Tammy Belinda Méndez Canales.

"Lo que sucede aquí es que Mochila Segura está en Durango desde 2017, lo lamentable es que a veces es cuestión ya de los colectivos escolares si lo aplican o no, entonces se les deja que ellos decidan, quizá porque conozcan su entorno y conozcan que sus niños no lleven algún elemento fuera de lo que es, en este caso, de apoyo a sus estudios".

No obstante, enfatizó que existe responsabilidad en caso de omisión. "Aquí hay una situación de que si los padres de familia son omisos en esa situación hay responsabilidad también, el director no puede hacer todo si no tiene la anuencia de los papás. Si es eso yo creo que sí tenemos que volver a trabajar y hablar con ellos y decirles el riesgo que corren", señaló.

Y deslindó a la Secretaría de Educación por la falta de aplicación. "Aquí ha sido quizá por la intervención de factores ajenos a nosotros como sector educativo, los que no han permitido que se lleve a cabo esta mochila segura porque mochila segura es eminentemente pedagógico, tiene el propósito de que los niños sepan que nada más deben de ir con eso. No pornografía, no armas punzocortantes, no medicamentos que sean de control, pero también nuevamente volvemos a decir, si hacen esto entonces donde están los papás, tenemos que tener una conciencia social para evitar ese tipo de situaciones. La secretaría hacemos lo que nos corresponda".

Y es que, desde hace un mes, luego de la tragedia en un colegio de Torreón por un alumno que llevó un arma, se anunció que el operativo sería obligatorio, en un acto protocolario, pero esto no se aplicó. "Es obligatorio, desde que dio la instrucción el señor gobernador es obligatorio y si hay algún papá que no quiera, bueno, va a tener que firmar de que no acepta que se le haga mochila segura a su hijo y se le respeta pero, si viene alguna situación, hay una responsabilidad legal", advirtió.